Россия расширяет разведывательные операции в Мексике: в ISW назвали цель Кремля

Россия расширяет разведывательные операции в Мексике. Цель Москвы – шпионаж и усиление пропаганды, напраленной на подрыв позиций США и поддержки Украину.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) за 22 сентября. Как отмечается, 21 сентября телеканал NBC News, ссылаясь на неназванных чиновников США и бывших сотрудников разведки, сообщил, что разведывательные службы РФ нарастили свое присутствие в Мексике.

Подобной деятельностью они занимались в течение последних нескольких лет.

Их цель – "шпионить за Соединенными Штатами и усиливать пропаганду, направленную на подрыв США и Украины", говорится в отчете.

При этом официальные лица США выразили обеспокоенность по поводу добавления Россией десятков сотрудников в штат своего посольства в Мехико, несмотря на явное отсутствие прочных торговых отношений с Мексикой.

Они интерпретировали это как возврат к тактике в стиле холодной войны для усиления разведывательных операций в Мексике, сообщил телеканала.

Директор ЦРУ Уильям Бернс недавно отметил, что такой шаг РФ является результатом высылки российских шпионов из Европы, указали в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Мексика пригласила кремлевского диктатора Владимира Путина на инаугурацию новой президента. Клаудия Шейнбаум официально вступит в должность 1 октября 2024 года. На Мексику распространяется юрисдикция Международного уголовного суда Гааги, который выдал ордер на арест Путина, там он должен быть арестован.

Украина и Европейский Союз призвали Мексику арестовать Путина в случае его приезда. В то же время ордер Гааги на арест не помешал диктатору посетить Монголию 3 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя этот визит, назвал ответственностью всего мира остановить деградацию системы права.

Напомним, в июне 2024 года Мексика объявила о возобновлении работы своего посольства в Украине. При этом было анонсировано усиление двустороннего сотрудничества между странами.

