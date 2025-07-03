Россия развернула бронепоезда для обеспечения своих войск на Донбассе – СМИ

Российская оккупационная армия начала использовать бронепоезда для снабжения своих подразделений на Донбассе. Наряду с обеспечением передовых сил, такие поезда также применяются для разведывательных операций и для поддержки ремонта железнодорожных линий.

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Однако бронепоезда имеют ограниченные оборонительные боевые возможности и включают зенитные орудия ЗУ-23-2 и несколько крупнокалиберных пулеметных установок. Об этом пишет журнал Military Watch.

По информации аналитиков, страна-агрессор РФ использует железнодорожные линии на захваченных территориях в качестве преимущества. Такие инфраструктурные объекты еще в советское время были интегрированы с российскими, что позволяет оккупантам проводить относительно бесперебойные операции по снабжению своих войск на фронте.

Эксперты отмечают, что российская армия придавала большое значение поддержанию и обороне железнодорожных линий для снабжения войск, в отличие от норм, наблюдаемых в западных армиях, где снабжение в основном осуществляется по морю, дороге, с воздуха и с использованием вертолетов. Более того, опыт российской армии внимательно отслеживаются такими государствами, как Китай, Индия, Северная и Южная Корея, которые сохраняют возможности для аналогичных операций по снабжению в основных горячих точках.

Точная конфигурация российских бронепоездов может варьироваться, но обычно включает несколько тепловозов, бронированные вагоны и платформы. Вооружение поезда может включать БМП-2 на платформах, зенитные установки и крупнокалиберные пулеметы. Также оккупанты устанавливают на бронепоезда средства радиоэлектронной борьбы.

Напомним, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал информацию о приближении боевых действий к Днепропетровской области. По его словам, боевые действия идут только по контурам области.

Ранее начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что обострение на фронте уже происходит, однако картина существенно не изменится в ближайшее время. Это может продолжаться до завершения мирных переговоров.

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