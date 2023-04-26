Россия развернула в Украине контингент в 369 тыс. военных и около 6 тыс. единиц тяжелого вооружения. Инфографика

По последним данным, против Украины воюет почти 370 тыс. российских военных. При этом враг использует около 5900 единиц тяжелого вооружения.

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Об этом сообщил пресс-центр при Минобороны Украины Military Media Center и описал тактические и стратегические намерения врага. По имеющейся информации, долгосрочные планы Кремля остаются неизменными – силовым путем склонить Украину к переговорам.

По данным Минобороны, для этого оккупанты в ближайшее время сосредоточат свои усилия на наступательных действиях с целью вытеснения ВСУ из важных центров Донецкой области.

Так, первоочередной целью врага остается установление полного контроля над Бахмутом. Также агрессор продолжает попытки захватить другие города Донбасса – Авдеевку и Марьинку.

"Вместе с этим проведение в ближайшее время наступательных действий врага с беларуского направления выглядит крайне маловероятным. Однако агрессор продолжит держать под угрозой массированных ракетных ударов объекты гражданской и военной инфраструктуры Украины. Таким образом, Россия продолжает полномасштабную вооруженную агрессию и, исходя из последней информации, не отказывается от планов уничтожения Украины как самостоятельного государства", – говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что оккупанты и дальше пытаются выйти на административную границу Донецкой области, а также удержать под контролем временно оккупированные территории.

Для этого российские войска усилили свою сухопутную группировку на один полк.

"По последним данным, в боевые действия против Украины Россия бросила до 48 бригад и 122 полков, оккупационные силы насчитывают около 315 формирований. Всего против украинских войск враг использует около 369 000 человек личного состава и около 5900 единиц тяжелого вооружения ", – сообщили в Military Media Center.

Учитывая, что всего Россия мобилизовала более 520 тыс. человек, а сейчас на фронте воюет 369 тыс., возникает логичный вопрос – где делась 151 тыс. российских "мобиков"?

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала полномасштабной войны ряды "двухсотых" армии РФ пополнили уже 187 770 солдат и офицеров. Потери армии РФ в военной технике и вооружении также колоссальны.