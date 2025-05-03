Россия сбросила взрывчатку на центр Херсона: погиб человек, есть раненые

В субботу, 3 мая, Россия снова нанесла удар по центру Херсона и области. Около 18:30 вражеский беспилотник сбросил взрывчатку у площади Свободы.

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В результате атаки погиб по меньшей мере один человек, еще двое – ранены. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Около 18:30 российский дрон снова атаковал людей в центре Херсона. Предварительно – один человек погиб, еще двое получили ранения", – говорится в сообщении.

Глава ОВА призвал жителей города в ближайшие дни воздержаться от пребывания в районе ЦУМа и площади Свободы, поскольку там наблюдается повышенная активность вражеских дронов. Хотя силы обороны и сбивают большинство беспилотников, не все удается остановить. Ситуация остается очень опасной.

"Прошу всех херсонцев в ближайшие дни воздержаться от посещения площади Свободы и района ЦУМа. Здесь наблюдается повышенная активность вражеских беспилотников. Наши силы обороны работают – большинство дронов сбивают. Но, к сожалению, не все. И это действительно очень опасно. Берегите себя!" – добавил Прокудин.

Кроме того, днем субботы оккупанты также сбросили взрывчатку с дрона в Центральном районе города. Среди пострадавших две женщины 55 и 83 лет. Они получили многочисленные травмы: взрывчатые, черепно-мозговые, контузии и обломочные ранения. Пострадавших доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

По информации прокуратуры Херсонской области, 3 мая российские войска также несколько раз обстреливали населенные пункты области – из артиллерии, минометов и беспилотников. В результате зафиксированы по меньшей мере четыре раненых гражданских. В частности, утром в Антоновке пострадали 74-летняя женщина и 68-летний мужчина.

Прокуратура начала досудебное расследование по фактам военных преступлений России по статье 438 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители и прокуроры продолжают фиксировать преступления, чтобы в будущем привлечь виновных к ответственности.

Напомним, в субботу, 3 мая, российские захватчики нанесли удар по Константиновке Донецкой области. В результате вражеской атаки ранения получила женщина, есть повреждения домов, газопровода и электросети.

В Купянске Харьковской области российские войска совершили прямое попадание управляемой авиационной бомбой в здание Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Удар пришелся непосредственно по пожарно-спасательному подразделению.

Как сообщал OBOZ.UA, в пятницу, 2 мая, российские оккупационные войска нанесли массированный удар "Шахедами" по Харькову. В городе прозвучала серия мощных взрывов, в результате атаки попадание и более 50 пострадавших.

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