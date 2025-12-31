Россия сделала ставку на увеличение дальности своих беспилотников: в ISW объяснили, чем это грозит Украине

Российская армия увеличивает дальность полета собственных дронов с целью поражения целей в глубине Украины. Подтверждением этого являются недавние удары по Полтавщине и атака по аэропорту Николаева.

Такие действия РФ актуализируют острую потребность Киева в традиционных системах противовоздушной обороны. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

РФ адаптирует дроны для атак вглубь Украины

Так, в материале отмечается, что российский центр передовых беспилотных технологий "Рубикон" 29 декабря обнародовал геолокационные видео, на которых зафиксировано поражение российскими дронами украинского вертолета Ми-24 на передовой базе в Полтавской области, примерно в 150 км от украинско-российской границы, а также транспортного самолета Ан-26 на территории международного аэропорта Николаева, который расположен в 60 км от оккупированной Россией Кинбурнской косы.

OSINT-исследователь, по данным спутниковых снимков, отметил, что Ан-26 находился на стоянке аэропорта с 2022 года, и это может указывать на то, что самолет уже был списанным.

В то же время эксперт по радиоэлектронной борьбе Сергей "Флеш" Бескрестнов предположил, что атаки осуществлялись беспилотниками типа "Молния", управление которыми происходило через Starlink, а не через мобильные сети. По его оценке, для запуска дронов российская сторона могла использовать диверсионно-разведывательные группы вблизи целей или специальные дроны-ретрансляторы для увеличения дальности полета.

Также один из российских милблогеров заявил, что на беспилотники "Молния" якобы устанавливают LTE-модемы, что позволяет увеличить их радиус действия.

"Недавние удары беспилотников большой дальности используют дефицит систем противовоздушной обороны в Украине, что подчеркивает насущную потребность Украины в системах точечной противовоздушной обороны для сбивания беспилотников, поскольку систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) вероятно недостаточно для защиты критической инфраструктуры Украины от такой географически распространенной угрозы", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что президент Владимир Зеленский отмечал, что Украина должна постоянно наращивать свою противовоздушную оборону, ведь Россия продолжает обстрелы. И задачей, которая еще в процессе реализации, является производство комплексов ПВО и ракет к ним в Украине.

Напомним, ранее в ISW отмечали, что ВСУ продолжают достигать тактических успехов в Купянске, что заставляет российских военных блогеров публично признавать поражения своей армии. Аналитики отмечают, что реакция со стороны пропагандистских каналов РФ становится все более панической, ведь реальные события не соответствуют официальным заявлениям Кремля.

Как писал OBOZ.UA, российские войска продолжают наступательные операции на нескольких направлениях, но достигают лишь тактических успехов. По данным Института изучения войны, большинство атак РФ не приводит к существенному продвижению, а украинские силы удерживают ключевые позиции.

