Россия сделала ставку на затяжную войну: в ISW объяснили, что стоит за заявлениями Медведева

Россия сделала ставку на затяжную войну против Украины. На этом фоне власти РФ прилагают усилия для усиления милитаризации российского общества, требуют от россиян больших жертв и запугивают их экзистенциальными угрозами для России.

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Одним из рупоров Кремля в этом вопросе стал лидер путинской партии "Единая Россия", заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. На днях он дал новое "программное" интервью, тезисы из которого и их связь с государственной политикой, проводимой Москвой, проанализировали в Институте изучения войны (ISW).

Россия взяла курс на затяжную войну

Одно из российских пропагандистских изданий 10 сентября опубликовало интервью с Медведевым. В нем номинальный лидер "Единой России" сформулировал обязательство этой провластной партии поддерживать затяжную войну против Украины, а также закрепил ее провоенную позицию как часть неформальной государственной идеологии РФ.

Помимо акцента на обязательстве РФ продолжать войну против Украины, Медведев "анонсировал" также долгосрочную милитаризацию российского общества и намекнул на увеличение экономических жертв, которые придется нести российскому населению.

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По его словам, даже после завершения войны в Украине для россиян ничего не закончится. Послевоенная оборонная промышленность в РФ, подчеркивает Медведев, должна переориентироваться на накопление оружия, чтобы отразить экзистенциальную угрозу, которую якобы представляют для РФ НАТО и США в Тихом океане.

Платить за это, конечно, будут россияне. Медведев пытался оправдать увеличение налогового бремени и объяснил созданные Кремлем условия для национализации частных предприятий тем, что текущие вызовы якобы оправдывают вмешательство государства в экономику.

При этом Медведев вслед за другими высокопоставленными чиновниками РФ во главе с диктатором Владимиром Путиным опроверг намерения Москвы провести мобилизацию. Хотя, как отмечают в ISW, признаков подготовки к её проведению после сентябрьских выборов в Госдуму РФ становится всё больше.

Озвученные Медведевым тезисы аналитики считают продолжением заявленного Путиным партийного курса. 22 августа диктатор назвал "Единую Россию" партией войны, она получила поручение выполнять идеологические цели главы РФ.

"Медведев использует свой пост председателя партии "Единая Россия", чтобы подтвердить провоенную платформу политической силы и позиционировать её как лидера провоенной и ультранационалистической неформальной российской государственной идеологии", – отмечается в материале ISW.

Аналитики подчеркнули, что Кремль уже довольно давно работает над милитаризацией российского общества посредством милитаризации молодежи, милитаризированного образования и российской программы "Время героев", которая является своеобразным "трамплином" для участников войны в Украине: благодаря этой программе они получают государственные должности как в России, так и на оккупированных территориях Украины.

"Позиция "Единой России" как единственного исполнителя политики Путина, защищающей Россию от якобы враждебного глобального окружения, схожа с той ролью, которую Коммунистическая партия играла в Советском Союзе. Эта позиция поддерживает усилия Кремля по централизации власти, подавлению инакомыслия и созданию условий для требования больших социальных жертв от российской общественности в целях поддержки войны в Украине и за ее пределами", – резюмировали в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ISW рассказали, что Россия пытается создать аналог украинской оборонной платформы Brave1.

Также стало известно, что война всё сильнее бьёт по бюджету России. В ISW проанализировали, с помощью каких мер Кремль пытается минимизировать последствия.

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