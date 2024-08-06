Россия снова начала бить по Украине баллистическими ракетами из КНДР – Defense Express

Российские террористические войска после 5-месячного перерыва снова применили против Украины баллистическую ракету северокорейского производства типа KN-23. Это произошло во время атаки в ночь на 31 июля.

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Издание Defence Express отметило, что до этого последний раз удары северокорейскими ракетами по нашему государству фиксировались в феврале 2024 года. Теперь же на месте падения ракеты обнаружили обломки с маркировкой, соответствующие ранее обнаруженным обломкам баллистических ракет типа KN-23.

Как пишет издание, баллистические ракеты из КНДР, которые получила РФ в свое распоряжение для ударов по Украине, имеют боевые части с фугасным снаряжением. Их мощность составляет до 1000 кг в тротиловом эквиваленте. В то же время, установленная максимальная дальность пуска этих ракет составляет до 650 километров.

Напомним, в ISW сообщили, что Северная Корея может увеличить объем и ассортимент оружия, которое она поставляет стране-агрессору России. 30 июля один из украинских батальонов заметил, что российские силы используют северокорейскую военную технику на границе между Украиной и Белгородской областью.

В частности, речь идет о противотанковом управляемом ракетном комплексе Bulsae-4, предоставленном Северной Кореей, установленном на колесном бронетранспортере North Korean-M2010.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В начале июля Северная Корея отправила в Россию элитную делегацию военнослужащих. Это первый военный обмен между двумя странами с момента подписания их лидерами пакта о более тесном военном сотрудничестве. Ее возглавил президент Военного университета имени Ким Ир Сена Ким Гэм Чоль.

– В НАТО заявили, что содействие страны-агрессора России в развитии ядерных и ракетных программ Северной Кореи является вызовом для глобальной безопасности, в том числе стран альянса. В ответ они предлагают более тесно сплотиться в Индо-Тихоокеанском регионе.

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