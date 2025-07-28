Россия сокращает применение 'Калибров': в ВМС назвали вероятные причины

Россия сократила количество ударов по Украине крылатыми ракетами "Калибр", которые запускает из акватории Черного моря. В июле 2025 года Военно-морские силы Вооруженных сил Украины зафиксировали лишь один случай запуска.

Об этом сообщил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона в понедельник, 28 июля. По его словам, в Военно-морских силах ВСУ фиксируют снижение интенсивности запусков "Калибр" россиянами в Черном море.

Почему РФ стала меньше бить "Калибрами"

Как рассказал Плетенчук, в июле подтверждено одно применение российских "Калибров". Это было 21 числа.

"В принципе это уже для московитов довольно постоянная практика, потому что предыдущие месяцы, если брать весну, они использовали носители раз в месяц, исключением был только июнь. В июне было несколько применений, даже с надводных кораблей, но после этого они вернулись к такому же темпу", – сказал спикер.

Он добавил, что применять "максимальное количество носителей" пока оккупанты не рискуют.

Причины могут быть разными, среди них, вероятно, – эффективность работы украинской ПВО.

Кроме того, по словам Плетенчука, "Калибры" пока не самое эффективное вооружение агрессора, к тому же они довольно сложны в обслуживании.

"Калибры" сейчас точно являются не лучшим из вариантов применения ракетного вооружения со стороны россиян в смысле эффективности. И, в то же время, это довольно непростой процесс: это и подготовка, и непосредственно применение", – пояснил он.

Сказать, что у оккупантов есть дефицит этих ракет, нельзя, "но то, что они не находятся в пункте постоянной дислокации в Севастополе, конечно, накладывает такой отпечаток на их способ использования".

Ситуация в Черном море стабильная, но напряженная

Плетенчук также сообщил, что общая ситуация в Черном море остается стабильной, хоть и напряженной.

"Наш коридор стабильно работает, суда имеют возможность заходить-выходить в порты, остается опасность применения баллистики с территории временно оккупированного Крыма, однако коридор со всем тем работает", – сказал он.

В то же время в Черном море остаются проблемы заминированности и угрозы баллистических ударов из оккупированного Крыма, сказал спикер.

Проблему заминированности решить "в полном объеме" пока невозможно, поскольку для этого нужно проводить соответствующую операцию.

"Мы эти действия сейчас проводим для того, чтобы обеспечить непосредственно проход судов. Что касается выходов в Черное море вражеских кораблей, по состоянию на сейчас фактически они осуществляют мероприятия по патрулированию и противодиверсионной обороне портов за счет малых катеров – это в основном разнообразные единицы типа "Грачонок", "Раптор" и авиация", – рассказал Плетенчук.

Также постоянно имеются все типы самолетов и вертолетов РФ, которые только она имеет.

"Это и противодронная борьба, это и патрулирование, и разоблачение надводной обстановки. Несмотря на то, что в море российских кораблей фактически мы не видим, то в воздушном пространстве, к сожалению, над Черным морем российская авиация продолжает доминировать", – резюмировал спикер.

Что предшествовало

Неделю назад, в ночь на понедельник 21 июля, РФ применила против Украины 450 средств воздушного нападения. Среди них было 24 ракеты, четыре из них – "Калибры". Также оккупанты запустили "Кинжалы", "Искандеры" и Х-101.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 июля Плетенчук рассказал, что Россия продолжает непонятные маневры и ротации в Азовском и Черном морях. В частности, выводит в море подводные лодки, но "Калибры" не запускает. Это, по словам спикера, может быть и ротация.

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