Страна-террорист РФ продолжает делать непонятные маневры и ротации в Азово-Черноморском регионе. В частности, Россия выводит в море подводные лодки, но "Калибры" не запускает.

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Такое заявление представитель Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук сделал в эфире телемарафона. Он отметил, что ситуация там остается относительно стабильной и неизменной.

"Если брать по морям, то в Азовском море они в принципе почти год отсутствуют", - пояснил спикер.

Впрочем, в Черном море россияне так же позволяют себе выходить подводными лодками.

"Их, конечно, гораздо сложнее найти и уничтожить. А остальные корабли находятся в пункте базирования. Применение "Калибров" ночью не происходило, это я могу подтвердить", – подчеркнул Плетенчук.

Но, добавил он, учитывая, что это подводные лодки, это может быть и ротация, потому что предыдущая лодка уже находилась некоторое время в море.

"Она как раз и была применена в прошлом обстреле, ее просто могут таким образом менять другой подводной лодкой", – резюмировал ситуацию Плетенчук.

Ранее сообщалось, что из Черного и Азовского морей исчезли российские корабли-носители крылатых ракет "Калибр". Почему? Потому что роль вражеского флота сузилась практически до одной задачи – ракетного террора мирных украинских городов. Можно ли устроить "Паутину 2.0" для российского флота? Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал военно-морской эксперт, капитан I ранга в отставке Владимир Заблоцкий.

Напомним, российские оккупационные войска пытаются штурмовать позиции Сил обороны Украины на левом берегу Днепра. Враг не оставляет попыток вытеснить защитников Украины с Херсонщины, но несет потери.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший боец ЧВК "Вагнер" организовал диверсию на Херсонщине. В результате этого были нанесены значительные потери российским войскам в Скадовском районе.

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