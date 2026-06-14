Россия сократила активность диверсионно-разведывательных групп у границ Черниговской, Сумской и Харьковской областей – ГПСУ

Активность российских диверсионно-разведывательных групп вблизи границ Черниговской, Сумской и Харьковской областей в последнее время значительно снизилась. Угроза проникновения ДРГ остается актуальной, несмотря на изменение подходов российских войск к ведению боевых действий на этом направлении.

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В настоящее время российские войска пересмотрели свою тактику действий вблизи украинской границы. Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

В течение длительного времени фиксируется снижение активности вражеских диверсионно-разведывательных групп на северном и северо-восточном направлениях. Причиной этого является изменение приоритетов российского командования.

Демченко отметил, что в настоящее время оккупанты больше сосредотачиваются на применении небольших пехотных групп, которые используют для попыток создания так называемой "буферной зоны" вдоль границы. Именно поэтому роль ДРГ в реализации этих замыслов стала менее заметной.

Однако полностью исключать угрозу деятельности российских диверсионных групп нельзя.

Главные истории дня

Украинские подразделения продолжают усиленный контроль приграничных районов Черниговской, Сумской и Харьковской областей и отслеживают любые попытки проникновения противника на территорию Украины.

Напоминаем, что на фоне отсутствия убедительных побед на фронте и новой проблемы с топливом из-за украинских миддл-забастовки российская оккупационная армия в очередной раз начала активно применять свое едва ли не единственное преимущество – наличие большого количества живой силы и выбрала своей приоритетной целью Константиновку. Противник пытается взять город в клещи и давит на украинские позиции "мясом".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в западных СМИ все чаще появляются оценки, что Владимир Путин оказался в сложной стратегической ситуации из-за войны против Украины. Аналитики и обозреватели говорят о росте рисков для Кремля на фоне военных и политических потерь.

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