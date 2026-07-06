"Россия сознательно выбрала стратегию уничтожения Украины": Порошенко после нового обстрела призвал мир к действиям

Россия сознательно выбрала стратегию террора и уничтожения Украины. Поэтому остановить её можно только принудительными мерами – санкциями, лишающими её ресурсов, и оружием, поражающим военные объекты агрессора.

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Об этом написал лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко в Facebook.

"Снова погибли мирные люди в столице и других украинских городах. Каждый раз после очередной российской атаки мы произносим эти слова. И каждый раз они звучат так, будто человеческая жизнь уже стала статистикой. Но за каждой цифрой – чья-то недовленная жизнь. Чье-то утро, которое так и не наступило. Чьи-то ребенок, мама, отец… И это особенно больно", – отметил он.

"Сегодня Киев снова проснулся от взрывов. И пока спасатели извлекают людей из-под завалов, они сами вынуждены работать под угрозой новых ударов. Потому что даже после многочасовой ночной атаки враг не остановился", – отметил Порошенко.

"Россия снова целенаправленно наносила удары не по военным объектам. Она целенаправленно наносила удары по многоэтажкам, по семьям, по детям, по праву людей просто жить. Так же, как в последние дни – в Запорожье, в Харьковской, Черниговской, Сумской и Днепропетровской областях. Это не случайность. Это сознательная стратегия террора и уничтожения страны", – подчеркнул пятый президент Украины.

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"Под ударом вновь оказался и "5 канал". Ровно год назад, 10 июля, российская ракета уже попадала в редакцию. Сегодня – снова. Повреждена студия, уничтожена часть техники, разгромлены рабочие места журналистов. К счастью, люди остались живы. Телевизионное вещание временно невозможно, но журналисты уже возобновили эфир на YouTube. Это очень символический удар. Потому что Кремль боится не только украинского оружия. Он боится украинского голоса. Независимых журналистов. Правды. Именно поэтому он атакует не только города, но и СМИ", – отметил он

"Кремль в очередной раз демонстрирует: он не ищет мира. Он ищет границу, за которой мир готов привыкнуть к массовым убийствам мирных жителей. Он проверяет, можно ли безнаказанно разрушать города, энергетику, информационное пространство и превращать страх в инструмент международной политики", – отметил Порошенко.

"Именно поэтому Путина невозможно убедить словами. Его можно лишь заставить отказаться от войны. Современной системой ПВО. Украинскими дронами, которые поражают военные объекты агрессора. Санкциями, лишающими Кремль ресурсов для продолжения террора", – убежден Порошенко.

"Спасибо нашим воинам ПВО, которые этой ночью вновь защищали украинское небо. Спасибо спасателям, медикам, полицейским, энергетикам и коммунальщикам, которые без передышки работают на местах ударов. Искренние соболезнования семьям погибших. Силы всем раненым", – написал он.