Россия теряет на войне против Украины запасы советской техники: в ISW рассказали, с какими проблемами столкнется Кремль в 2025 году

Начиная в конце февраля 2022 года полномасштабное вторжение в Украину, Кремль рассчитывал на скорое падение жертвы агрессии, захват Киева за три дня и установление там марионеточного правительства. Минувшие с тех пор тысяча дней показали ошибочность такого расчета и загнали Россию в ситуацию постоянного снижения ее военной мощи.

Видео дня

В настоящее время РФ вынуждена выгребать со складов советскую бронетехнику и вооружения, темпы потерь как в технике, так и в живой силе, подводят Москву к черте, за которой восполнять их она уже не сможет. О ловушке, в которую загнал себя и свою армию российский диктатор Владимир Путин, а также том, что ждет РФ уже в следующем году, рассказали в американском Институте изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, ошибочно полагая, что Украина не сможет защититься, а российской армии удастся захватить Киев за три дня и установить там марионеточное пророссийское правительство.

Прошедшие с тех пор более тысячи дней большой войны продемонстрировали, насколько велика была ошибка Кремля. За это время украинская армия отбросила российские войска с передовых точек продвижения в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Полтавской и Николаевской областях и продолжает ежедневную борьбу за освобождение оккупированной территории в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму.

В ISW признали, что российские войска сейчас продвигаются на востоке Украине. А в Киеве не скрывают, что ожидают российского наступления еще и в Запорожье.

Между тем, добавили аналитики, российский диктатор продолжает свою информационную войну, направленную как на Запад и Украину, так и на российское население. Он пытается убедить, что победа России якобы неизбежна, а у Украины нет ни одного шанса выстоять и вытеснить оккупантов со своей территории.

"Эта информационная попытка порождена страхом и пониманием Путиным того, что постоянная военная, экономическая и дипломатическая поддержка Западом Украины переломит ход российско-украинской войны", – пояснили в ISW.

Аналитики также поделились соображениями относительно реальной ситуации, в которой оказалась РФ из-за начатой Кремлем полномасштабной войны.

Так, объективные факторы свидетельствуют, что чуть ли не с каждым днем военные возможности РФ подвергаются постоянно усиливающимся рискам и ограничениям.

Даже начала Москва эту войну, имея плохо организованную и неукомплектованную армию, состоящую преимущественно из контрактников и незначительного процента призывников. Однако на это Путин закрыл глаза, потому что, с одной стороны, значительно недооценил Украину, а с другой – не хотел объявлять мобилизацию в РФ, опасаясь, что она ослабит стабильность его режима.

"Россия в значительной степени полагалась на сочетание военнослужащих-добровольцев по контракту, мобилизованного персонала и нерегулярных формирований – таких как армейские корпуса так называемых "Л/ДНР", частная военная компания "Вагнер" и всевозможные российские добровольческие образования", – описали ситуацию в начале вторжения в ISW.

На протяжении многих месяцев эти источники кое-как обеспечивали Кремль притоком живой силы для поддержки российских операций в Украине. Однако чем дальше, тем больше признаков шаткости этой системы вылезает наружу.

Так, в последнее время, по западным оценкам, российская армия теряет больше живой силы, чем способна заместить, используя механизмы скрытой мобилизации. Вдобавок усугубляется и проблема с бронетехникой: из-за потерь в среднесрочной перспективе количество российских танков и бронемашин на передовой неминуемо будет уменьшаться. Ведь сейчас на поле боя перемалываются накопленные еще во времена СССР на складах в России советские запасы брони.

Серьезные проблемы, считают аналитики, Россия начнет испытывать уже в 2025 году – и они могут заставить Россию сбросить обороты.

Ведь еще ощутимее станет ограничение в живой силе и материальных ресурсах российских военных, если Россия будет пытаться поддерживать текущий темп наступления, и Путин продолжит отказываться от объявления мобилизации, учитывая рост разочарования российского общества в войне России, ограничение российской экономики, значительный дефицит рабочей силы и высокий. инфляцию, а также постоянное нежелание нести бремя дополнительные расходы во время войны.

"Россия не может бесконечно поддерживать текущий темп. Путину, вероятно, придется принять разрушительные и решительные меры, включая еще один принудительный призыв мобилизационного резерва, чтобы преодолеть эти растущие с затягиванием войны ограничения", – резюмировали в ISW.

Напомним, ранее в ISW оценили, спасет ли Россию возможное привлечение 100 тыс. солдат КНДР к войне. Подсчеты аналитиков были бы неприятны Путину, ведь они считают, что этого подкрепления едва хватит на три месяца боевых действий текущей интенсивности.