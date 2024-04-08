Россия тренирует шесть дивизий в Сибири: The Economist назвала возможное направление штурма

Страна-агрессора Россия на территории Сибири проводит тренировки шести дивизий своей армии. Речь идет около 120 тысяч российских оккупантов, которых Кремль может бросить на штурм Харькова.

Об этом сообщило издание The Economist со ссылкой на украинский источник, знакомый с данными разведки. Как пишут журналисты, такой сценарий маловероятен, однако его уже активно обсуждают в российских СМИ.

Возможно, страна-агрессор начала информационную кампанию для запугивания жителей Харькова.

Журналисты напомнили, что российский войска уже предпринимали попытки захватить Харьков в 2022 году, но им это не удалось. Тогда город был менее защищен, чем сейчас, обратило внимание издание. Армия страны-агрессора и сейчас не в состоянии прорвать оборону ВСУ вокруг Харькова, установить преимущество в воздухе, окружить город и получить победу в боях в самом городе.

"Есть большая вероятность, что ничего из этого им не удастся", – сказал бывший министр обороны Украины, эксперт Андрей Загороднюк.

Также издание пишет, что военные источники в Киеве утверждали, что Россия решила сделать Харьков серой зоной, непригодной для проживания гражданских лиц. Оккупанты усилили бомбардировки города в декабре, примерно в то время, когда начались проблемы с американской военной помощью. С тех пор Харьков оказался под самыми мощными и частыми ударами баллистических ракет с начала полномасштабного вторжения. Также участились удары БПЛА.

В то же время мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что город ни в коем случае не сдастся и в начале полномасштабного вторжения ситуация была намного хуже, поскольку из двух миллионов населения тогда осталось всего 300 тысяч.

Напомним, что в российских СМИ появилась информация, что после того, как кремлевский диктатор Владимир Путин переизбрал сам себя на следующий президентский срок, военное и политическое руководство РФ размышляет над планами "по меньшей мере захватить Харьков".

Мэр Игорь Терехов отреагировал на слухи и заявил, что Силы обороны Украины готовы отразить все атаки, которые российские войска могут осуществить на украинский город.

Как сообщал OBOZ.UA, военный эксперт Алексей Мельник считает, что Путин отчаялся захватить Харьков и Запорожье, поэтому бьет по большим объектам энергетики. Россия накопила запас ракет, это совпадает по времени с проблемами обеспечения средствами ПВО в Украине, поэтому такие атаки, скорее всего, будут повторяться, считает эксперт.