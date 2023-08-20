Россия тренируется уничтожать морские дроны в Балтийском море: Братчук объяснил, что это значит

Российские оккупанты приступили к тренировкам по отражению атак морских дронов, однако делают это в Балтийском море. Подобный выбор "локации" свидетельствует о том, что в Черном море россияне уже не чувствуют себя в безопасности.

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Такое мнение высказал глава Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире телемарафона. Он добавил, что со временем свои "тренировки" захватчики будут переносить все дальше и дальше от Украины.

Отвечая на вопрос ведущих по поводу того, почему российское командование для проведения тренировок по противодействию морским дронам избрало именно Балтийское море, а не Черное, где эти атаки происходят, Братчук саркастически напомнил об "успехах" России в войне против Украины.

"Это свидетельствует о том, что "великий стратег "Путин" всех переиграл". Они будут теперь тренироваться даже в Тихом океане, вот увидите", – заявил он.

Тренировки в Балтийском море вместо Черного свидетельствуют о том, что в Черноморской акватории захватчики больше не чувствуют себя в безопасности, считает глава Общественного совета при Одесской ОВА.

"Конечно, это вопрос безопасности. И когда говорят, что Путин не владеет всей информацией... Или коллективный "Путин", я уже даже не знаю, где там двойник или нет. Они владеют информацией, настолько, что вынуждены делать то, что они проводят, в том числе, мероприятия на Балтийском флоте, не на Черном... На Черном они тоже тренируются, стараются, точнее, это делать. Я не знаю, какие вообще тренировки проводятся, потому что они прячутся больше. И где они будут эти тренировки проводить – ну, не знаю, сегодня это трудно уже сказать", – подчеркнул Братчук.

Напомним, ранее в Military Media Center сообщили, что россияне готовят экипажи кораблей к противодействию морским дронам. Также подготовку будут проходить расчеты береговых войск РФ.

В то же время захватчики приступили к реализации мер противодиверсионной защиты пунктов базирования российского флота в Черном и Азовском морях.