Россия целенаправленно атакует исторический центр Одессы, это не случайность – ГУР

В Главном управлении разведки Минобороны Украины прокомментировали удары РФ по Одессе, в частности, разрушение Спасо-Преображенского собора и других исторических зданий. Там заявили, что атаки на Одессу отличаются от обстрелов оккупантами других украинских городов.

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Об этом в эфире Radio NV сказал представитель ГУР Андрей Юсов. Он отметил, что удар по собору и исторической застройке в центре Одессы – это не просто попадание и не случайность.

В ГУР считают, что это была целенаправленная атака, чему есть много прямых и косвенных доказательств.

"Ситуация относительно Одессы несколько отличается от подобных террористических атак в других городах, потому что речь идет о целенаправленных ракетных ударах и уничтожении памятников архитектуры, которые являются составляющей наследия ЮНЕСКО", – сказал Юсов.

Он добавил, что такие действия РФ являются политикой террора, которая осуществляется параллельно с ракетными ударами и уничтожением украинской портовой и зерновой инфраструктуры.

Отметим, что кроме собора во время ракетной атаки на Одессу россияне нанесли сильные повреждения памятнику национального значения – Дому ученых, построенному еще в 1832 году. Выбиты практически все старинные витражи, серьезно повреждена антикварная мебель, оставшаяся еще от первых владельцев здания.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ночь на воскресенье, 23 июля, российские оккупанты снова атаковали Одессу ракетами. Были повреждены жилые дома и собор, более двух десятков человек пострадали, один гражданский погиб.

– Российская ракета попала в правую часть Спасо-Преображенского собора и пробила здание насквозь, до первого этажа. В результате собор получил значительные повреждения, а внутри начался пожар.

– В Кремле попытались отрицать свою причастность к атаке на собор, а Одесская епархия Украинской православной церкви Московского патриархата назвала ракетный удар по Спасо-Преображенскому собору террористическим актом.

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