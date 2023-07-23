Выбиты старинные витражи, повреждена мебель: фото и видео Дома ученых в Одессе после ночного прилета

Во время ночной ракетной атаки на Одессу россияне нанесли сильные повреждения памятнику национального значения – Дому ученых, построенному в 1832 году. Выбиты практически все старинные витражи, серьезно повреждена антикварная мебель, оставшаяся еще от первых владельцев здания.

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Они пережили оккупацию и бои за Одессу времен Второй мировой, но были уничтожены современными российскими "антифашистами" во время очередного террористического удара по историческому центру Одессы. Фото разрушений показало местное издание "Думская".

"Сильно пострадал Дом ученых – памятник национального значения. Выбиты практически все старинные витражи, повреждена мебель которая еще помнит владельца здания Толстого. От взрыва погиб охранник ресторана, который находится на летней территории, передаёт корреспондент "Думской", – отмечено в сообщении издания.

Также журналисты показали, как выглядит одесский Дом ученых изнутри.

Также фото разрушений внутри зданий опубликовал общественный деятель, волонтер и блогер Сергей Стерненко.

По данным "Радио Свобода", в здании разбиты все окна и двери, повреждения есть во всех залах, пострадали мебель, фонарь из старинного стекла. По словам директора Дома ученых, "практически все, что мы здесь видим ценного – пострадало".

Здание Дома ученых было возведено в 1832 году по проекту архитектора Боффо. Позже это здание выкупил российский граф Толстой. При нем была возведена пристройка для картинной галереи.

После того, как Одессу захватили большевики, в здании особняка Толстых был открыт Первый народный музей, после там расположился отдел Одесского музея Западного и Восточного искусства. А с 1934 здание стало Домом ученых.

Во время Второй мировой, когда шла оборона Одессы, в соседний с Домом ученых дом попала бомба, однако в самом здании лишь вылетели стекла. Во время оккупации немецкий военный комендант спас здание от разграбления солдатами румынской армии. Дом ученых работал до конца оккупации, а в марте 1944 года немцы, отступая, собрались подорвать здание. Но мины удалось обезвредить и Дом ученых был спасен в очередной раз.

В здании есть ряд знаковых помещений. К примеру, в Белом зале с венецианскими зеркалами и дубовым паркетом из 22 сортов дерева снимались сцены советского фильма о трех мушкетерах: Дом ученых там играл роль Лувра. А в Мраморной гостиной установлен отреставрированный рояль Ференца Листа, оставшийся в городе после гастролей великого музыканта в 1847 году.

Напомним, в ночь на 23 июля Россия снова атаковала Одессу. По данным ОК "Юг", российские войска били по региону крылатыми ракетами Х-22 из самолетов Ту22М3, а также "Калибрами", "Ониксами", "Искандер-К" и баллистическими "Искандер-М". Были повреждены жилые дома и собор, более двух десятков человек пострадали, один гражданский погиб.

Из запущенных захватчиками 19 ракет силы ПВО ночью сбили девять.

На ночные террористические атаки РФ отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он заверил, что за Одессу обязательно будет ответ, и подчеркнул, что никакого оправдания злу быть не может.

Всего минувшей ночью в облцентре повреждены 25 памятников архитектуры. Эту атаку на исторический центр Одессы в ЕС российский террор Одессы назвали военным преступлением.

Тем временем в ЮНЕСКО по состоянию на 16:00 23 июля все еще не отреагировали на уничтожение Россией объектов культурного достояния Украины и мира российскими ракетами в Одессе.