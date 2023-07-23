В ЕС российский террор Одессы назвали военным преступлением

В Европейском Союзе безжалостные удары русских войск по Одессе назвали очередным военным преступлением РФ. Во время последней атаки в ночь на 23 июля Россия, в частности, уничтожила один из главных православных соборов Одессы, являющийся объектом всемирного наследия.

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Об этом написал Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он добавил, что Россия уже повредила сотни культурных объектов в Украине за время полномасштабного вторжения.

"Непрерывный российский ракетный террор на защищенный ЮНЕСКО центр Одессы – это еще одно военное преступление Кремля. Уничтожен также главный православный собор Одессы, являющийся объектом всемирного наследия. Россия уже повредила сотни культурных объектов, пытаясь уничтожить Украину", – подчеркнул Боррель.

Напомним, в ночь на 23 июля Россия снова атаковала Одессу. По данным ОК "Юг", российские войска били по региону крылатыми ракетами Х-22 из самолетов Ту22м3, а также "Калибрами", "Ониксами", "Искандер-К", а также баллистическими "Искандер-М". Были повреждены жилые дома и собор, более двух десятков человек пострадали, один гражданский погиб.

Из запущенных захватчиками 19 ракет силы ПВО ночью сбили девять.

На ночные террористические атаки РФ отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он заверил, что за Одессу обязательно будет ответ и подчеркнул, что никакого оправдания злу быть не может.