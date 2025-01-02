Россия убивает цвет нации: на фронте погиб закарпатец Василий Дзяпко

Защищая Украину от российского полномасшатбного вторжения погиб житель города Хуст Закарпатской области Василий Дзяпко. Герой погиб в последний день 2024 года – 31 декабря он находился на Сумщине, где получил смертельное ранение.

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Прощание с военным состоится 2 января 2025 года. О потере сообщили на странице Хустского городского совета в Facebook.

Церемония прощания начнется у дома Василия Дзяпко на улице Вайды. Чин похорон состоится в 13:00 в храме возле школы №4.

"Искренние соболезнования родным и близким. Разделяем вашу боль и склоняем голову в глубокой скорби. Вечный покой души и светлая память Герою Василию Дзяпко. Обязанность каждого – разделить боль утраты с родными и близкими, отдать последнее уважение украинскому воину-земляку, погибший за нас, за мирное небо над Украиной", – сказано в сообщении.

У мужественного защитника Украины осталась жена и двое детей.

Василий Дзяпко добровольцем пошел на войну в начале полномасштабного вторжения России. Об этом написал знакомый военного Вячеслав Недзельский.

До того как пойти на войну, Василий занимался мотокроссом (вид соревнований по мотоциклетному спорту). Также он был хорошим мастером по ремонту мотоциклов.

"Среди всех ребят, с которыми пересекался на соревнованиях, его характеризовала человечность, серьезность и знание мотоциклов, на которых приходилось соревноваться и ремонтировать их. Он был хорошим мастером. На войну ушел с первых дней добровольцем, прошел многое за это время. Невероятное сожаление. Россия убивает цвет нашей нации, трудолюбивых мужчин, хороших семьянинов", – говорится в сообщении.

Недзельский добавил, что еще в 2023 году Василий рассказывал, что его просили перевестись в штаб, но он не согласился, потому что не хотел покидать своих ребят, у которых был командиром.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях за Украину погиб молодой воин Владимир Крицкий из Прикарпатья, который встал на защиту страны с первых дней полномасштабной войны. Жизнь бойца с позывным "Медведь" оборвалась под Гуляйполем в Запорожской области.

А в бою на территории Курской области РФ погиб 31-летний защитник Владимир Угринюк из Ивано-Франковской области. Он был разведчиком-санитаром в рядах разведвзвода одной из бригад ВСУ.

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