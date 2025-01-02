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Россия убивает цвет нации: на фронте погиб закарпатец Василий Дзяпко

Ольга Липич
War
2 минуты
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Россия убивает цвет нации: на фронте погиб закарпатец Василий Дзяпко

Защищая Украину от российского полномасшатбного вторжения погиб житель города Хуст Закарпатской области Василий Дзяпко. Герой погиб в последний день 2024 года – 31 декабря он находился на Сумщине, где получил смертельное ранение.

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Прощание с военным состоится 2 января 2025 года. О потере сообщили на странице Хустского городского совета в Facebook.

Церемония прощания начнется у дома Василия Дзяпко на улице Вайды. Чин похорон состоится в 13:00 в храме возле школы №4.

Россия убивает цвет нации: на фронте погиб закарпатец Василий Дзяпко

"Искренние соболезнования родным и близким. Разделяем вашу боль и склоняем голову в глубокой скорби. Вечный покой души и светлая память Герою Василию Дзяпко. Обязанность каждого – разделить боль утраты с родными и близкими, отдать последнее уважение украинскому воину-земляку, погибший за нас, за мирное небо над Украиной", – сказано в сообщении.

У мужественного защитника Украины осталась жена и двое детей.

Василий Дзяпко добровольцем пошел на войну в начале полномасштабного вторжения России. Об этом написал знакомый военного Вячеслав Недзельский.

Россия убивает цвет нации: на фронте погиб закарпатец Василий Дзяпко

До того как пойти на войну, Василий занимался мотокроссом (вид соревнований по мотоциклетному спорту). Также он был хорошим мастером по ремонту мотоциклов.

"Среди всех ребят, с которыми пересекался на соревнованиях, его характеризовала человечность, серьезность и знание мотоциклов, на которых приходилось соревноваться и ремонтировать их. Он был хорошим мастером. На войну ушел с первых дней добровольцем, прошел многое за это время. Невероятное сожаление. Россия убивает цвет нашей нации, трудолюбивых мужчин, хороших семьянинов", – говорится в сообщении.

Россия убивает цвет нации: на фронте погиб закарпатец Василий Дзяпко

Недзельский добавил, что еще в 2023 году Василий рассказывал, что его просили перевестись в штаб, но он не согласился, потому что не хотел покидать своих ребят, у которых был командиром.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях за Украину погиб молодой воин Владимир Крицкий из Прикарпатья, который встал на защиту страны с первых дней полномасштабной войны. Жизнь бойца с позывным "Медведь" оборвалась под Гуляйполем в Запорожской области.

А в бою на территории Курской области РФ погиб 31-летний защитник Владимир Угринюк из Ивано-Франковской области. Он был разведчиком-санитаром в рядах разведвзвода одной из бригад ВСУ.

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