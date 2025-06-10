Россия ударила авиабомбой по Купянску: погиб мужчина, есть пострадавшие. Фото

Страна-агрессор Россия продолжает терроризировать Харьковщину ударами из различных типов вооружений. 10 июня российские военные сбросили на Купянск Харьковской области 500-килограммовую фугасную авиационную бомбу. В результате атаки погиб человек и еще двое получили ранения.

Видео дня

Об этом сообщила полиция Харьковской области. Отмечается, что взрыв ФАБ-500 повредил более 30 частных домов.

На этот раз Россия убила в Купянске 70-летнего мужчину. Также пострадали двое гражданских жителей города 68 и 38 лет.

По факту военного преступления открыто уголовное производство за нарушение законов и обычаев войны.

По данным главы Харьковской областной военной администрации, в Купянске на сегодня остается 1600 жителей.

Сегодняшний удар по Купянску фугасной авиационной бомбой далеко не первый.

Напомним, 27 мая Купянск перенес очередной авиационный удар оккупантов. Россияне сбросили на город ФАБ-500, взрыв повредил более полусотни домов. Некоторые здания загорелись, отдельные уничтожены полностью.

Постоянные российские обстрелы почти стерли Купянск с лица земли. Сейчас разрушено или повреждено уже около 90% города.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 июня захватчики атаковали Купянск FPV-дронами. В результате сбросов с российских беспилотников возникли пожары в частном секторе, пострадала пожилая женщина.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!