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Россия ударила дроном-камикадзе по Никополю: пострадали шесть человек
Войска страны-агрессора России в четверг, 26 декабря, атаковали дроном Никополь Днепропетровской области. Вследствие налета пострадали шесть человек.
О последствиях атаки сообщил руководитель ОВА Сергей Лысак. "В Никополе – шесть раненых из-за вражеской атаки дроном-камикадзе", – говорится в сообщении.
Всех раненых госпитализировали. Три человека находятся в тяжелом состоянии – это женщины 39, 63 и 64 лет.
Остальные пострадавшие – в состоянии средней тяжести.
Раненым оказывают всю необходимую медицинскую помощь, сообщил Сергей Лысак.
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