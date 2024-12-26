Россия ударила дроном-камикадзе по Никополю: пострадали шесть человек

Войска страны-агрессора России в четверг, 26 декабря, атаковали дроном Никополь Днепропетровской области. Вследствие налета пострадали шесть человек.

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О последствиях атаки сообщил руководитель ОВА Сергей Лысак. "В Никополе – шесть раненых из-за вражеской атаки дроном-камикадзе", – говорится в сообщении.

Всех раненых госпитализировали. Три человека находятся в тяжелом состоянии – это женщины 39, 63 и 64 лет.

Остальные пострадавшие – в состоянии средней тяжести.

Раненым оказывают всю необходимую медицинскую помощь, сообщил Сергей Лысак.

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