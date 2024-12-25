На Днепропетровщине из-за ракетной атаки по энергообъектам погиб человек

Утром 25 декабря российские войска нанесли массированный ракетный удар по Днепропетровской области. Вследствие атаки на территории региона погиб один человек.

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Целью врага стали объекты энергетической инфраструктуры. Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По информации ОВА, российские оккупанты наносили ракетные удары по энергетическим объектам. Вследствие одного из обстрелов погиб человек.

Жителей Днепропетровщины призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и в случае угрозы находиться в безопасных местах.

Путинские террористы атаковали Днепропетровскую область крылатыми и баллистическими ракетами. В целом за утро враг запустил по Украине более 70 ракет разных типов.

Напомним, утром 25 декабря российская террористическая армия нанесла ракетный удар по территории Ивано-Франковской области. Целью путинских террористов в очередной раз стали объекты критической инфраструктуры. Вследствие атаки часть региона осталась без электроснабжения.

Ранее сообщалось о взрывах в Днепре и Харькове. В последнем из двух городов есть прилеты в нескольких районах, пострадали гражданские. На местах попадания вспыхнули пожары, есть и разрушения.

Как сообщал OBOZ.UA, в ходе атаки 25 декабря враг применил более 70 ракет и более сотни дронов-камикадзе. Основной целью оккупантов была энергетическая инфраструктура Украины.

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