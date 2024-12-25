Россия запустила по Украине более 70 ракет и более сотни ударных дронов: Зеленский рассказал, сколько удалось сбить и какие последствия атаки

Утром 25 декабря страна-террорист Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. В ходе атаки враг применил более 70 ракет и более сотни дронов-камикадзе.

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Основной целью оккупантов была энергетическая инфраструктура Украины. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что каждый российский массированный удар требует времени на подготовку. Поэтому обстрел подразумевает не только выбор целей, но и времени и даты.

"Сегодня Путин сознательно выбрал Рождество для атаки. Что может быть более бесчеловечным? Более 70 ракет, среди которых баллистические, и более сотни ударных дронов. Цели – наша энергетика. Они продолжают бороться за блэкаут в Украине", – заявил президент.

По информации Зеленского, украинские военнослужащие сбили более 50 ракет и значительную часть дронов. В то же время зафиксированы попадания. Вследствие вражеской атаки в нескольких регионах наблюдаются отключения электроснабжения. Специалисты работают, чтобы поскорее восстановить подачу света.

"Благодарю каждого, кто сейчас работает для страны, кто на боевом дежурстве, кто защищает наше небо. Восстановим максимум. Российское зло не сломит Украину и не обезобразит Рождество", – подчеркнул глава государства.

Напомним, утром 25 декабря российская террористическая армия нанесла ракетный удар по территории Ивано-Франковской области. Целью путинских террористов в очередной раз стали объекты критической инфраструктуры. Вследствие атаки часть региона осталась без электроснабжения.

Ранее сообщалось о взрывах в Днепре и Харькове. В последнем из двух городов есть прилеты в нескольких районах, пострадали гражданские лица. На местах попадания вспыхнули пожары, есть разрушения.

Как сообщал OBOZ.UA, 25 декабря Россия устроила массированную ракетную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. В частности, россияне атаковали теплоэлектростанции ДТЭК. В результате вражеских атак было серьезно повреждено оборудование ТЭС.

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