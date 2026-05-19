Россия ударила по Днепропетровской области: повреждена инфраструктура, есть раненые

В ночь на 19 мая российская армия нанесла удары по Днепропетровской области. Под обстрелами оказались три областных района.

Видео дня

В результате атаки ранения получили два человека. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

"Два человека получили ранения. Более 20 раз враг атаковал три района области артиллерией и беспилотниками", – проинформировал чиновник.

Очередные атаки РФ по Днепропетровской области

По его словам, российские войска обстреляли Никопольский район. Под вражеским огнем находились Марганецкая, Червоногригорьевская, Покровская и Мировская громады.

В результате ударов повреждено административное здание и частный дом. Ранения получил 22-летний парень. Он будет проходить лечение амбулаторно.

В Самаровском районе враг нанес удар по Перещепинской громаде, где получила повреждения инфраструктура.

Также под российской атакой оказались Кривой Рог и Лозоватская громада. Там изуродованы частные дома. Пострадала 41-летняя женщина, она будет лечиться дома.

Напомним, 18 мая страна-агрессор Россия ударила по объектам "Нафтогаза" в Днепропетровской области. Враг нанес удар тремя баллистическими ракетами, есть повреждения и разрушения.

В ночь с 17 на 18 мая Россия снова массированно атаковала Днепр дронами и баллистическими ракетами. Ранения получили по меньшей мере 18 мирных жителей, среди них – двое детей.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 19 мая оккупационная армия России нанесла удары по Новобаварскому району Харькова. Целью путинских террористов стали частные дома. В результате атаки пострадали мирные жители, под завалами могут быть люди.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!