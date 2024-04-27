Россия ударила по инфраструктурному объекту на Днепропетровщине: все детали

Днем 27 апреля российские оккупационные войска атаковали Днепропетровщину. Под ударом оказался инфраструктурный объект недалеко от облцентра.

Там вспыхнул пожар. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Враг ударил по инфраструктурному объекту в Днепровском районе. Там произошел пожар", – отметил чиновник.

Незадолго до появления информации о попадании на Днепропетровщине в Воздушных силах Вооруженных сил Украины предостерегали сначала об активности российской тактической авиации на юге, а спустя несколько минут – об угрозе применения захватчиками баллистики с юга.

Напомним, в ночь на 27 апреля армия России устроила новую массированную ракетную атаку на Украину. По разным регионам нашего государства захватчики запускали ракеты разных типов, включая баллистические. Часть вражеских средств поражения в течение двухчасового воздушного боя была уничтожена силами ПВО.

Главной целью врага на этот раз снова была украинская энергетика: атакованы четыре ТЭС, есть по меньшей мере один раненый энергетик.

Кроме того, ночью захватчики атаковали медучреждение в Харькове, в котором находились более 1000 человек. От страшной трагедии с огромным количеством жертв и пострадавших облцентр отделяли несколько метров: "высокоточные" ракеты попали в землю вблизи заведения, и завершилось все выбитыми стеклами, разбитыми крышами и одним легким раненым.

Также сообщалось, что 26 апреля оккупанты ударили по Сумам и Белополью. Под удар попал промышленный объект: погибшие среди мирных жителей.