Россия ударила по консульству Литвы в Херсоне: глава МИД показал последствия 'новогоднего поздравления'. Фото

В Херсоне из-за российских обстрелов пострадало почетное консульство Литвы. Министр иностранных дел страны Кястутис Будрис показал последствия атаки окупантов, назвав ее новогодним "поздравлением" от России.

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Об этом Будрис написал в соцсети Х. Он призвал оказать Украине большую поддержку.

Министр опубликовал фото разрушений здания, в котором находится почетное консульство Литвы.

На кадрах видны повреждения фасада и выбитые окна дипучреждения. А внутри помещений все в обломках стекла и кирпича, на полу валяются поломанные рамы, разгромленная мебель разбросана взрывной волной.

"Это последствия в почетном консульстве Литвы в Херсоне после новогоднего "поздравления" со стороны России. Такой жестокости и разрушению должен быть положен конец", – написал Будрис.

Он также подчеркнул, что партнеры должны предоставить Украине больше средств противовоздушной обороны и других возможностей, необходимых для победы.

Как сообщал OBOZ.UA:

Оккупанты ударили по Херсону в первый день нового года. Россияне открыли огонь с самого утра 1 января. Под вражеским прицелом оказался Днепровский район города. В результате российских обстрелов погиб мужчина, есть также пострадавшие.

2 января утром захватчики атаковали Корабельный район Херсона. Для нанесения ударов враг применил ствольную артиллерию. Один из российских снарядов попал в маршрутный автобус с пассажирами, в результате чего ранения получили пять человек. Позже еще двое мужчин в Станиславе получили травмы и ранения после сброса врагом взрывчатки с дрона.

В этот же день враг атаковал населенные пункты Херсона с артиллерии и дронами. Российские оккупанты ранили семерых гражданских граждан.

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