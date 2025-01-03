Россия ударила по консульству Литвы в Херсоне: глава МИД показал последствия "новогоднего поздравления". Фото
В Херсоне из-за российских обстрелов пострадало почетное консульство Литвы. Министр иностранных дел страны Кястутис Будрис показал последствия атаки окупантов, назвав ее новогодним "поздравлением" от России.
Об этом Будрис написал в соцсети Х. Он призвал оказать Украине большую поддержку.
Министр опубликовал фото разрушений здания, в котором находится почетное консульство Литвы.
На кадрах видны повреждения фасада и выбитые окна дипучреждения. А внутри помещений все в обломках стекла и кирпича, на полу валяются поломанные рамы, разгромленная мебель разбросана взрывной волной.
"Это последствия в почетном консульстве Литвы в Херсоне после новогоднего "поздравления" со стороны России. Такой жестокости и разрушению должен быть положен конец", – написал Будрис.
Он также подчеркнул, что партнеры должны предоставить Украине больше средств противовоздушной обороны и других возможностей, необходимых для победы.
Как сообщал OBOZ.UA:
Оккупанты ударили по Херсону в первый день нового года. Россияне открыли огонь с самого утра 1 января. Под вражеским прицелом оказался Днепровский район города. В результате российских обстрелов погиб мужчина, есть также пострадавшие.
2 января утром захватчики атаковали Корабельный район Херсона. Для нанесения ударов враг применил ствольную артиллерию. Один из российских снарядов попал в маршрутный автобус с пассажирами, в результате чего ранения получили пять человек. Позже еще двое мужчин в Станиславе получили травмы и ранения после сброса врагом взрывчатки с дрона.
В этот же день враг атаковал населенные пункты Херсона с артиллерии и дронами. Российские оккупанты ранили семерых гражданских граждан.
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