Россия ударила по Украине баллистикой и запустила 65 дронов: силы ПВО сбили 40 БПЛА и пять ракет

Защитники неба Украины в ночь на 20 декабря сбили 40 российских дронов разного типа, а утром – все пять баллистических ракет над Киевом. В то же время враг применил и другое вооружение, была поражена гражданская инфраструктура в ряде регионов.

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Это нападение длилось с 19:00 минувших суток. О его отражении рассказали в командование Воздушных сил ВСУ.

По информации военных, сначала оккупанты нанесли удар баллистической ракетой "Искандер-М" из Ростовской области РФ и управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из воздушного пространства Курской области РФ, а также запустили 65 "Шахедов" и дронов других типов из районов Брянска, Миллерова, Орла и Приморско-Ахтарска в РФ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины. По состоянию на 09:30 они сбили 40 российских дронов в Курской обл. РФ, а также над Полтавщиной, Сумщиной, Черниговщиной, Черкасщиной, Днепропетровщиной, Запорожьем и Киевщиной.

Из-за активного противодействия Сил обороны еще 20 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

"В результате ночного ракетно-дронового удара поражены частные, многоквартирные дома, лечебные заведения, складские помещения и фермерские хозяйства в Днепропетровской, Сумской, Киевской и Харьковской областях", – сообщили в ВС.

Во время утренней российской атаки по Киеву защитники неба сбили все пять баллистических ракет Искандер-М/KN-23, которые враг запустил из Воронежской и Брянской областей РФ. К сожалению, есть последствия на земле: обломки сбитых ракет нанесли ущерб и разрушения в пяти районах столицы, есть погибший и раненые.

"Просим граждан мгновенно реагировать на сообщения об угрозе применения баллистического вооружения, ведь времени на то, чтобы найти укрытие очень мало. Следуйте рекомендациям экстренных служб, берегите себя и своих родных", – призвали в Воздушных силах ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 19 декабря Россия ударила баллистическими и авиационными ракетами по Сумщине и Днепропетровщине, а также запустила 85 беспилотников разных типов. Защитники неба уничтожили 45 дронов над десятью областями, остальные имитационные беспилотники были локационно потеряны без последствий.

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