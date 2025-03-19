В среду, 19 марта, Россия нанесла очередной ракетный удар по Днепропетровской области. На этот раз во вражеский обстрел попал Каменский район.

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По предварительной информации, пострадали, по меньшей мере, четверо работников Укрзализныци. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Враг нанес ракетный удар по Каменскому району. Предварительно трое раненых, один из которых – в тяжелом состоянии. Все детали по разрушениям, которые оставила после себя атака, выясняем", – отметил он.

В пресс-службе "Укрзализныци" уточнили, что ранены четыре железнодорожника, из них двое – в тяжелом состоянии. Это мужчины 20, 38, 44 и 55 лет. Им оказывается медицинская помощь.

Это уже вторая лишь сегодня вражеская атака по железнодорожной инфраструктуре Днепропетровщины. Предварительно удар нанесен баллистической ракетой.

Несмотря на обстрел, железнодорожники сделали все возможное, чтобы движение пассажирских поездов не было остановлено.

Пожар, возникший в результате удара, спасатели уже потушили. Повреждено транспортное предприятие.

В ночь на среду, 19 марта, российские оккупационные войска атаковали "Шахедами" Киевскую область. В Бучанском районе есть разрушение жилых домов, пострадали люди. Мужчина получил ранения обеих нижних конечностей, также пострадала женщина.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером во вторник, 18 марта, войска страны-агрессора РФ атаковали Сумы "Шахедами". Вражеский БПЛА упал на крышу областной клинической больницы, там вспыхнул пожар.

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