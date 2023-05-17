Россия усилила обстрелы приграничных областей Украины: Маляр раскрыла замысел врага

За последний месяц враг ужесточил обстрелы приграничных Харьковской, Черниговской и Сумской областей Украины. Оккупанты каждый день открывают огонь по мирному населению и уничтожают объекты гражданской инфраструктуры.

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Об этом 17 мая заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, только за последнюю неделю 8-16 мая армия страны-агрессора 162 раза обстреляла названные регионы.

Больше всего обстрелов зафиксировано на Сумщине – 110. На Черниговщине – 29, на Харьковщине – 23.

Противник применяет разные виды оружия, уничтожая садики, больницы и школы.

"Есть погибшие и раненые, среди которых – дети. Россия ведет войну без правил и системно нарушает нормы международного гуманитарного права", – подчеркнула Маляр.

Она добавила, что артиллерийскими и авиационными ударами противник также пытается держать в напряжении украинские войска и не допустить их задействования на других направлениях.

Отметим, в среду руководитель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус заявил, что на Черниговщине с апреля прошлого года от обстрелов оккупантами приграничных украинских регионов погибли 18 человек, 17 получили ранения.

Больше года назад из области прогнали врага, однако 49 населенных пунктов области до сих пор подвергаются постоянным обстрелам.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Учительница из Сумщины Людмила Гульцо стала пограничницей после потери обоих сыновей-десатников. Уже полтора года она служит в пограничном отряде.

– 11 мая оккупанты обстреляли Сумщину из минометов и САУ. Вследствие атаки погиб человек.

– 12 мая враг нанес удар по приграничью Черниговщины. Пожар охватил дома, пострадали люди.

– Вследствие обстрела Двуречной на Харьковщине 15 мая погибли два человека, еще один был ранен.