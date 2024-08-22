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Блог | Россия ускорила наступление на Покровск: цена вопроса – жизнь наших бойцов
Люди, цена вопроса, жизнь наших бойцов!
Российские войска ускорили наступление на Покровск. Враг подошел почти вплотную к городу, в 10 км от окрестностей.
Идут кровопролитные бои!!! Идет эвакуация населения.
Нашим бойцам очень нужны дроны, рации, зарядные станции.
Люди прошу поддерживайте!!
Надо выкупить хоть 2 дрона – 150 тыс грн
Еще зарядную станцию – 61 тыс. грн
Тепловизор – 49 тыс. грн
Я Вас очень прошу, хоть по 5-10 грн
С понедельника выкупила тепловизор, одежду для раненых, большую зарядную станцию, планшеты
Пайпал – [email protected]
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