Люди, цена вопроса, жизнь наших бойцов!

Видео дня

Российские войска ускорили наступление на Покровск. Враг подошел почти вплотную к городу, в 10 км от окрестностей.

Идут кровопролитные бои!!! Идет эвакуация населения.

Нашим бойцам очень нужны дроны, рации, зарядные станции.

Люди прошу поддерживайте!!

Надо выкупить хоть 2 дрона – 150 тыс грн

Еще зарядную станцию – 61 тыс. грн

Тепловизор – 49 тыс. грн

Я Вас очень прошу, хоть по 5-10 грн

С понедельника выкупила тепловизор, одежду для раненых, большую зарядную станцию, планшеты

Пайпал – [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

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