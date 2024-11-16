Россия устроила новую атаку на Украину: силы ПВО уничтожили 53 из 83 вражеских дронов-камикадзе

Россия в ночь на 16 ноября снова атаковала Украину ракетой С-300 и дронами-камикадзе. На украинские города и села враг запустил 83 "Шахедов" и беспилотников неустановленного типа.

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Силы ПВО уничтожили 53 российских дронов-камикадзе, еще три десятка были локационно потеряны. Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

В ночь на 16 ноября россияне ударили по Харьковщине зенитной управляемой ракетой С-300. Также они атаковали ряд украинских регионов 83 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа. Запускать их захватчики начали с 20:30 15 ноября из районов российских городов Курск, Орел, Приморско-Ахтарск.

По состоянию на 08:30 16 ноября подтверждено сбитие 53-х вражеских БпЛА в Черкасской, Одесской, Киевской, Житомирской, Сумской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях.

В результате активного противодействия Сил обороны 30 вражеских БПЛА локационно потеряны в разных регионах Украины.

В частности, российские "Шахеды" ночью атаковали Запорожье и Запорожский район. Как сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, в результате атаки поврежден объект критической инфраструктуры.

"Предварительно, обошлось без пострадавших. Взрывной волной изуродованы торговые помещения и дорожное покрытие. Другие разрушения устанавливаются", – отметил он.

В Черкасской области в течение 5-часовой ночной воздушной тревоги украинские воины уничтожили 11 российских "Шахедов".

"Обращений в экстренные службы относительно травмированных или разрушений инфраструктуры на данный момент нет", – уточнил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Напомним, ночью оккупанты ударили дроном по Херсону. В результате атаки пострадал мужчина, он получил минно-взрывную травму.

Били захватчики по Херсону и днем 15 ноября. Под вражеским огнем оказался Корабельный район и центр города. Ранения получили по меньшей мере два человека.