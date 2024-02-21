Россия увеличила количество пусковых установок 'Искандер' вдоль украинской границы: в ГУР объяснили намерения врага

Оккупационные войска страны-агрессора Российской Федерации добавили еще две пусковые установки "Искандер" вдоль украинской границы. Всего их теперь насчитывается сорок восемь.

Об этом заместитель начальника Главного управления разведки Украины Министерства обороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина". Но, по словам военного, это максимум РФ.

"Агрессор добавил еще две пусковые установки. Кардинально что-то измениться не может. Потому что у них маленькое производство сейчас. Сейчас 48, а было 46", - отметил Скибицкий.

Кроме того, как объяснил военный, они сделали дополнительную тактическую группу, которая применяется для пусков баллистических ракет с территории Российской Федерации.

В начале февраля 2024 года в Удмуртии возле российского Ижевска на территории полигона АО "Воткинский завод" произошел мощный взрыв. Именно это предприятие профилировано как на гражданскую, так и военную продукцию. В частности, он выпускает артиллерийские ракеты, в том числе баллистические ракеты стратегического назначения для комплексов "Тополь-М" и "Искандер".

Как сообщал OBOZ.UA, впервые взрыв с задымлением на территории Воткинского завода был еще в 2023 году.