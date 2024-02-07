Делает баллистические ракеты 'Тополь' и 'Искандер': что известно о заводе в Удмуртии, на котором произошел мощный взрыв

В Удмуртии возле российского Ижевска на территории полигона АО "Воткинский завод" произошел мощный взрыв. В МЧС России сообщили, что причиной "хлопка" стало испытание на полигоне, но не уточнили, что там так долго и мощно горело.

О Воткинском предприятии и его полигоне, расположенном в селе Ягул, известно немного, поскольку этот российский завод относится к военным. Однако OBOZ.UA собрал вам всю информацию, которую нужно знать.

Воткинский завод располагается в одноименном городе в 50 километрах об Ижевске, столице Удмуртии. При этом испытательный полигон завода находится с другой стороны Ижевска (10 км от него), в деревне Ягул.

Завод профилирован как на гражданскую, так и военную продукцию. В частности, он выпускает артиллерийские ракеты, в том числе баллистические ракеты стратегического назначения для комплексов "Тополь-М" и "Искандер". В 2023 году предприятие опубликовало 19 госконтрактов по производству компонентов ядерных вооружений.

Интересно: в официальных источниках Ягула отмечено, что в селе есть одна средняя общеобразовательная школа, один интернат сирот, один детский сад, один культурный комплекс "Ягульский", и даже одна тюрьма строгого режима. А вот об испытательном полигоне нет ни слова – несмотря на производство компонентов ядерных вооружений.

Воткинский завод был основан еще в 1759 году как железодельное предприятие. Тогда им руководил Илья Петрович Чайковский, отец известного композитора. На заводе сначала плавили железо, позже освоили производство якорей, а с 20 века паровозы, экскаваторы и вооружение.

На сегодняшний день завод находится под международными санкциями стран Евросоюза, США и ряда других государств. Санкции наложены из-за военной продукции. Кроме упомянутых ядерных систем "Тополь-М", завод производит ракеты "Искандер", "Темп-С", комплексы 9К714 "Ока" и 9К79-1 "Точка-У". Да-да, несмотря на постоянные заверения российских пропагандистов об "украинских ударах "Точкой-У" по городам Донбасса", эти ракеты производят именно в РФ.

Завод входит в госкорпорацию "Роскосмос".

Что интересно: среди гражданской продукции предприятия упоминаются (несколько расплывчато) оборудование для нефтепромышленности и станки. О том, что с 1983 по 2013 год Воткинский завод был крупнейшим в РФ производителем малогабаритных стиральных машин "ФЕЯ" нет ни слова. По-видимому, перестали делать в пользу новых ракет. Не потому ли российские захватчики в Украине так концентрировались на краже стиральных машин?

Ранее в Ягуле была территория в/ч 28 059, располагался зенитно-ракетный комплекс С-200. Официально военная часть была расформирована в 1997 году.

Как сообщал OBOZ.UA, впервые взрыв с задымлением на территории Воткинского завода был еще в 2023 году.