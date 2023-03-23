Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море: сколько ''Калибров'' может быть нацелено на Украину

Государство-террорист Россия увеличила количество своих ракетоносителей в Черном море. В настоящее время там находится 15 кораблей РФ, из которых 4 – носители "Калибров": два надводных и два подводных.

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Об этом сообщили в Facebook Оперативного командования "Юг". Отмечается, что общий залп может составить 24 ракеты, которые на данный момент угрожают Украине.

В ОК "Юг" отметили, что приоритетами врага есть объекты критической и военной инфраструктуры, логистические и транспортные объекты. Угроза ракетных атак остается очень высокой.

В связи с этим военные призвали украинцев не игнорировать тревоги и не разоблачать работу систем украинской ПВО на фото и видео.

В то же время, как отметила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк, ракетоносители могут быть не полностью снаряжены из-за "бавовны", которая накануне произошла во временно оккупированном Джанкое.

При этом Гуменюк предупредила, что опасность ракетных ударов сохраняется на довольно высоком уровне. Кроме того, враг продолжает использовать тактику рассредоточения сил и средств противовоздушной обороны Украины.

Напомним: ранее в ОК "Юг" сообщили, что Черноморский флот РФ оказался почти "в ловушке". Кремль уже не имеет возможности вывести его из акватории Черного моря – только рассредоточить корабли по самому морю.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– с начала полномасштабной войны Россия выпустила по Украине более 5 тыс. крылатых ракет в дополнение к бесчисленному количеству артиллерийских снарядов. Огромная их часть упала на Харьков, на окраинах которого сегодня – целое кладбище обломков смертоносных ракет;

– в ГУР считают, что ракетный террор России больше не сможет повлиять на украинскую экономику и логистику. В целом эта тактика уже потерпела поражение – Украина пережила зиму, энергетическая система выстояла.

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