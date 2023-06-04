Россия в Бахмуте теряла одного солдата за каждые 48 см земли – Daily Mail

Российские войска теряли по одному военнослужащему на каждые 48 см продвижения в Бахмуте на Донетчине. Западные разведки оценивают российские потери в боях за Бахмут в районе 100 тысяч убитыми и ранеными.

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В Бахмутской кампании Россия использовала тактику пехотных волн, которые бросались на укрепленные позиции украинцев, так воевали во времена Первой мировой войны. Об этом пишет Daily Mail.

В ожесточенных боях за Бахмут на Донетчине, по данным Министерства обороны Великобритании, Россия теряла по одному солдату на каждые 48 см захваченной территории. Другие западные разведки сходятся во мнении, что под Бахмутом РФ понесла ошеломительные потери.

"Европейские правительства считают, что Россия потеряла более 20 тысяч военнослужащих, половина из которых были наемниками из группы Вагнера, и более 60 тысяч получили ранения — цифра, по утверждениям США, может достигать 100 000 человек. На прошлой неделе западные официальные лица сообщили, что Бахмут — город площадью 16 квадратных миль с довоенным населением чуть более 73 000 человек — стоил россиянам солдата за каждое продвижение на 48 сантиметров", – пишет издание.

При этом в Минобороны Украины опровергают заявления российской стороны о том, что РФ удалось полностью захватить Бахмут.

Колоссальные потери, понесенные Россией под Бахмутом, западные чиновники объясняют тем, что РФ в 21 веке воюют так, как воевали свыше ста лет назад.

"По сути, это Первая мировая война, когда мы видели, как волны пехоты, во многих случаях не поддерживаемые общевойсковыми войсками, наступали на оборонительные позиции и во многих случаях буквально скашивались", – заявил один из высокопоставленных западных чиновников.

Он добавил, что массовые потери окажут "коллективное психологическое воздействие на сами российские силы", а также, вероятно, "повлияют на российское общество, как только станут известны цифры".

По словам владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, половина погибших в Бахмуте российских наемников были завербованы в российских колониях.

В то же время секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью итальянскому изданию Corriere заявил, что соотношение безвозвратных потерь Украины и России в боях за Бахмут составляло 1 к 7,5.

"С 1 сентября, когда Москва начала использовать осужденных как наемников в Бахмуте, погибли 22 816 человек (российских военных. – Ред.). Наши потери были в 7,5 раз меньше. Мы не имеем права сдавать наши города", – сказал он.

Напомним, ранее издание Sky News сообщило, что "стратегически неважный" Бахмут стоил России 60 тысяч военных убитыми и ранеными. Именно столько РФ потеряла на Бахмутском направлении за время активных боев, заявил изданию высокопоставленный западный чиновник. По его словам, общее число российских потерь в настоящее время превышает 200 тысяч человек. Он также заявил о признаках начала контрнаступления в ближайшие недели.