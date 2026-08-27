Россия в полдень атаковала Никополь: пострадали пять человек. Фото

Днем 27 августа российские оккупанты нанесли артиллерийский удар по центру города Никополя в Днепропетровской области. В результате российской атаки ранения получили пять украинцев, трое из которых госпитализированы.

Видео дня

В результате обстрела были повреждены многоэтажный жилой дом, учебные заведения, магазины, банковские учреждения и автомобили. Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

Что произошло

Российская оккупационная армия обстреляла из артиллерии центр города Никополя. В результате атаки пять человек получили ранения. Трое из пострадавших были госпитализированы. Среди них 55-летняя женщина и 72-летний мужчина находятся в тяжелом состоянии, а 71-летний мужчина – в состоянии средней тяжести.

"55-летняя женщина и 72-летний мужчина госпитализированы в тяжелом состоянии. В больнице также находится 71-летний мужчина, состояние которого медики оценивают как средней тяжести. Еще двое пострадавших будут восстанавливаться дома", – отметили в Днепропетровской ОГА.

Главные истории дня

В результате обстрела поврежден многоэтажный жилой дом. Также повреждены учебные заведения, магазины, кафе, банки, автомобили.

На месте происшествия прокуроры фиксируют последствия очередного военного преступления России.

"Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту совершения военного преступления, предусмотренного ст. 438 УК Украины", – добавили в Днепропетровской областной прокуратуре.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что страна-террорист РФ в ночь на 27 августа нанесла очередной удар по Киевской области. В области действовали силы ПВО, однако, к сожалению, в частности, были повреждены складские помещения, возникли пожары, есть пострадавшие.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!