Россия второй раз за день подняла в воздух МиГ-31К: в Украине объявлена масштабная тревога

В Украине около 14:50 понедельника, 13 мая, второй раз за сутки во всех областях прозвучала тревога. Причина – враг снова поднял в воздух МиГ-31К, потенциальный носитель ракет "Кинжал".

По данным мониторинговых каналов (на 14:52) с российского аэродрома "Саваслейка" Нижегородской области взлетели два самолета МиГ. Через несколько минут также появилась информация о взлете двух Ту-22м3 с аэродрома противника "Моздок" в Республике Северная Осетия. На севере, юге и востоке активность проявляли истребители типа СУ.

Воздушные силы ВСУ информировали в Telegram: "Внимание! Ракетная опасность на всей территории Украины! Взлет МиГ-31К".

Чуть позже (на 15:06) неофициальный источник сообщил, что в небе находилось около трех МиГ-31К (примерно 10 минут спустя стало известно уже о пяти носителях "Кинжалов" в воздухе).

В 15:09 Воздушные силы предупредили, что на юге фиксировались вражеские цели в небе. "Ракета из Николаевской области курсом на Винниччину!" – писала пресс-служба. Предварительно, это была КАР (крылатая авиационная ракета). Ее могли запустить Су противника.

Параллельно с этим СУ-34/СУ-35 Российской Федерации обстреливали авиабомбами Харьковщину.

Как сообщал OBOZ.UA, перед этим масштабная тревога в Украине 13 мая объявлялась примерно с 12:50 по 13:25.

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