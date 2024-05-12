Россия ворует военные технологии Запада: эксперт напомнил фразу Путина про 'цап-царап'

Страна-агрессор Россия, несмотря на экономические санкции Запада, имеет возможность модернизировать собственное вооружение. В основном это происходит из-за копирования образцов западного оружия.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал директор военных программ Центра Разумкова, военный эксперт Николай Сунгуровский. "То, что Россия способна модернизировать свои вооружения, в частности, ракеты, является следствием того, что эта страна, несмотря на многочисленные санкции, не полностью изолирована от поставки нужных ей компонентов", – отметил он.

Эксперт заявил, что скептически относится к собственным разработкам российского ВПК. "В большинстве случаев они скопированы с западных образцов", – заверил он.

В этом контексте Сунгуровский напомнил фразу, сказанную Путиным в 2019 году: "Мы подождем, пока американцы потратят деньги на новые технологии, а затем – цап-царап".

"Именно на базе таких "цап-царапных" технологий и происходит развитие российской техники", – отмечает эксперт.

Он добавил, что из-за колоссальных объемов уничтоженных объектов энергетической инфраструктуры украинский отечественный оборонно-промышленный комплекс находится в тяжелом положении, ведь он критически зависим от электричества. В то же время, эксперт убежден, что есть другие варианты налаживания массового производства современного вооружения Украины, в частности на предприятиях, расположенных за рубежом.

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Как писал OBOZ.UA, эксперт по международной экономике Иван Усс заявил, что страна-оккупант Россия использовала около половины средств из Фонда национального благосостояния, в том числе и для ведения войны. По его оценкам, средства фонда могут закончиться уже в 2025 году.