Российская армия, сталкиваясь с острой нехваткой личного состава, заставляет раненых солдат возвращаться на передовую. Это происходит, даже если они могут передвигаться только на костылях.

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Об этом сообщает CNN, ссылаясь на видеоматериалы и показания очевидцев. Зафиксированные кадры свидетельствуют о том, что раненые российские военные отправляются обратно в зоны боевых действий, даже если они не способны полноценно передвигаться.

На одном из видео виден солдат, пытающийся скрыться от атаки украинского дрона, опираясь на костыли.

Еще один случай: в Краснодарском крае солдата буквально извлекают из госпиталя, хотя он перенес операцию накануне. Возмущенный мужчина кричит: "Что вы, черт возьми, делаете? Мне вчера сделали операцию!"

В военной машине он показывает свои ранения: разрезанную и зашитую ногу, перебинтованную руку и ампутированный палец. Вместе с ним в транспорте еще несколько таких же – их везут обратно на фронт.

По словам чиновника, говорившего с CNN на условиях анонимности, использование раненых солдат является признаком того, что Москва справляется со своими растущими проблемами с личным составом.

По словам военных, которых удалось опросить, раненых возвращают в бой во избежание выплат компенсаций семьям. За тяжелые травмы государство обязано выплачивать 3 миллиона рублей, но если солдат пропал без вести – выплат нет.

"Они бросают калек на передовую, потому что если нет тела – нет денег", – объясняет один из военных, который смог сбежать.

Такие действия свидетельствуют о серьезных кадровых проблемах в российской армии. Москва избегает общей мобилизации, чтобы не раздражать городское население, но одновременно вынуждена бросать в бой раненых, которые должны проходить реабилитацию.

Напомним, искалеченный военнослужащий российской армии пожаловался на то, что власти РФ не обеспечили ему выплаты за участие в войне против Украины. По его словам, чтобы пролечиться, ему нужно самому зарабатывать "бабки".

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