Россия впервые нанесла удар по заводу американского производителя дронов в Киеве – The Guardian

Российская армия в ходе ракетного удара по Киеву уничтожила завод компании Terminal Autonomy, принадлежащей американской корпорации, зарегистрированной в штате Делавэр. Это первый известный случай с начала полномасштабной войны, когда целью российской атаки стало американское предприятие в Украине.

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Об этом сообщает The Guardian. Отмечается, что в результате российского удара никто не погиб.

Под удар попал производитель ударных дронов

По информации издания, предприятие Terminal Autonomy производило высокоточные ударные беспилотники большой дальности с устойчивыми к российскому РЭБ системами наведения и искусственным интеллектом, который управлял дроном на финальном этапе полёта после потери связи.

Речь идет, в частности, о дронах AQ-400 Scythe и AQ-100 Bayonet. На сайте компании указано, что её баражирующие боеприпасы и высокоточные боеприпасы с искусственным интеллектом уже используются украинскими военными на фронте.

Россия не упомянула об американском владельце

Первым об ударе сообщило российское государственное агентство ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

В российском сообщении не указывалось, что завод принадлежит американской компании. В то же время там упоминалось, что на предприятии работали "специалисты украинско-американской компании", а также назывались модели беспилотников, которые там производили.

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По данным государственных реестров США, корпорация Terminal Autonomy была зарегистрирована в штате Делавэр в 2023 году.

Эксперт объяснил, почему Россия атаковала предприятие

Бывший высокопоставленный сотрудник американской разведки Энтони Винчи заявил, что для России не имеет значения, кому принадлежит предприятие, если оно производит вооружение для Украины.

По его словам, Москва будет рассматривать в качестве законной военной цели любой завод, где производятся системы, используемые украинскими силами, независимо от того, является ли его владельцем американская или любая другая иностранная компания.

Он также предположил, что в случае налаживания производства американских зенитных ракет Patriot на территории Украины Россия, вероятно, будет пытаться наносить удары и по таким предприятиям.

Погибших нет

По информации источника, знакомого с деятельностью компании, в результате российского удара никто не погиб.

В то же время сама компания Terminal Autonomy не ответила на запрос журналистов относительно инцидента, так же как и Министерство обороны Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 30 июля Россия совершила очередной ракетный обстрел Украины. В воздушном пространстве страны-агрессора было зафиксировано не менее семи самолетов стратегической авиации, которые произвели пуски крылатых ракет. Также враг атаковал Украину баллистическими ракетами, "Цирконами", "Калибрами" и ударными БПЛА. Впервые после длительного перерыва враг атаковал западные регионы Украины, в частности Львовскую область. Россияне также нанесли удары по Киеву, Николаеву, Кривому Рогу и другим украинским городам.

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