Россия впервые получила от КНДР баллистические ракеты KN-30: что о них известно

Россия получила от Северной Кореи баллистические ракеты KN-30, которые агрессор может задействовать для нанесения ударов по Украине. По состоянию на июль 2026 года в российском арсенале насчитывалось около 50 северокорейских баллистических ракет различных типов, в частности KN-23, KN-24 и KN-30.

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Об этом сообщили в Главном управлении разведки по запросу медиа. Там добавили, что арсенал РФ также насчитывает более 1 тыс. различных ракет собственного производства и сотни боеприпасов других типов.

По данным разведки, российские войска в настоящее время имеют в запасе около 600 противокорабельных ракет "Оникс", более 450 крылатых ракет "Калибр" и более 120 гиперзвуковых ракет "Цирконов". Также на вооружении РФ остается ориентировочно 130 ракет для оперативно-тактических комплексов "Искандер-М" и еще сотни боеприпасов других типов.

В то же время российский оборонно-промышленный комплекс продолжает наращивать производство, выпуская более 200 крылатых и баллистических ракет ежемесячно.

При этом, как отмечает "Милитарный", в июле 2026 года на вооружении страны-агрессора находилось около 50 аэробаллистических ракет "Кинжал". Примерно таким же было количество северокорейских баллистических ракет типов KN-23, KN-24 и KN-30.

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При этом данных о передаче Москве или применении ею KN-30 против Украины ранее не появлялось. До этого российские войска использовали для нанесения ударов северокорейские ракеты KN-23 и KN-24.

Что известно о KN-30

KN-30 – это западное обозначение северокорейской ракеты Hwasong-11C, которую также называют Hwasong-11Da. Она относится к баллистическим ракетам малой дальности и является увеличенной модификацией базового семейства Hwasong-11.

Боеприпас оснащен твердотопливной силовой установкой и запускается с мобильной наземной платформы. Впервые об испытаниях Hwasong-11C стало известно 25 марта 2021 года, тогда ракета пролетела не менее 600 км.

В Пхеньяне утверждали, что KN-30 способна нести боевую часть весом до 2,5 тонны. В то же время независимого подтверждения этой характеристики пока нет.

Впервые ракета была представлена широкой публике 14 января 2021 года во время военного парада в Пхеньяне.

Напомним, ранее в Институте изучения войны сообщали, что оккупанты во время ночных воздушных атак на Украину используют небольшое количество баллистических ракет КН-23 производства Северной Кореи. Причина ограниченного использования этих средств воздушного нападения заключается, вероятно, в том, что россияне испытывают и пытаются усовершенствовать их.

Как писал OBOZ.UA, сестра северокорейского диктатора Ким Е Чжон опровергла информацию о планах Пхеньяна отправить в Россию дополнительный контингент численностью до 50 тыс. военнослужащих. В КНДР назвали эти оценки "безосновательными и инсценированными".

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