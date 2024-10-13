Россия впервые за два года провела масштабные стратегические учения флота: разведка Британии объяснила, что это значит

В России прошли масштабные стратегические военные учения флота под названием "Океан-24". Они продолжались с 10 по 16 сентября.

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Об этом сообщается в обзоре британского Министерства обороны. В ведомстве отметили, что эти учения прошли после двухлетнего перерыва.

До 2022 года Россия проводила ежегодные учения с участием всех видов вооруженных сил, но за последние два года они, вероятно, были отменены из-за войны в Украине.

По данным разведки, учения "Океан-24" стали попыткой продемонстрировать возможности и боевую готовность, несмотря на продолжающийся конфликт.

По сообщениям российских СМИ, в учениях было задействовано более 400 кораблей, 120 самолетов, 7000 единиц техники и 90 тысяч военнослужащих. Они выполняли задачи в акваториях Баренцева, Балтийского, Средиземного и Каспийского морей, а также в Тихом и Северном Ледовитом океанах.

"Обучение действительно проводилось в этих регионах, но Россия почти наверняка сильно преувеличила эти цифры, поскольку сейчас только около 300 кораблей, готовых принять в них участие", – говорится в обзоре.

В ведомстве отметили, что Москва избежала проведения учений в Черном море.

"В Черном море не было никакой активности "Океан-2024", вероятнее всего, из-за атак со стороны Украины в первые шесть месяцев 2024 года", – говорится в сводке.

Напомним, Главное управление разведки Минобороны Украины вывело из строя еще один корабль Балтийского флота ВС РФ – тральщик "Александр Обухов". Судно получило повреждения и в двигатель попала вода.

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