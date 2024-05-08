Россия вывела на боевое дежурство в Черное море два носителя крылатых ракет 'Калибр' - ВМС

Страна-агрессор по состоянию на 07:00 08 мая 2024 года вывела в Черное море два носителя крылатых ракет "Калибр". В Азовском море вражеские корабли отсутствуют.

Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ. Отмечается, что общий залп этих боеприпасов составляет 12 ракет.

В Средиземном море присутствуют три вражеских корабля, среди которых два носителя крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет.

За сутки, в интересах РФ, проход по Керченскому проливу совершили:

– До Азовского моря – 7 судов, из них 4 двигались из пролива Босфор;

– До Черного моря – 6 судов, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

"Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", – говорится в сообщении ВМС.

Напомним, во время атаки 8 мая, в День памяти и примирения, кафиры нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры в Полтавской области. Там вспыхнул пожар.

Также захватчики пытались атаковать Киев ракетами, однако силы ПВО уничтожили все цели.

В Киевской области в результате вражеской атаки загорелся объект гражданской инфраструктуры, есть пострадавшие.

Кроме того, в Кировоградской области российские кафиры во время ракетной атаки поразили объект критической инфраструктуры. Травмирован ребенок 8 лет.

Всего в ночь на 8 мая Россия атаковала Украину ракетами из самолетов Ту-95МС и "Калибрамы": под ударом были объекты энергетики в ряде областей.