Россия вывела в Черное море носитель "Калибров": в Силах обороны оценили уровень угрозы
Днем в понедельник, 5 февраля, войска Российской Федерации вывели на боевое дежурство в Черное море ракетоноситель. Речь идет об одной подводной лодке оккупантов.
Она может быть вооружена четырьмя крылатыми ракетами "Калибр". Об этом в 15:30 понедельника сообщил Telegram-канал Сил обороны юга Украины.
"Уровень ракетной угрозы – высокий! Будьте внимательны к сигналам воздушной тревоги, реагируйте оперативно", – призвали военные украинцев.
Отметим: еще утром 5 февраля все вражеские ракетоносители были заведены в пункты базирования.
Оперативное командование "Юг" по состоянию на 13:00 сообщало в аккаунте в Facebook, что в море продолжался шторм. Поэтому все единицы корабельной группировки противника, включая ракетоносители, на тот момент стояли пришвартованными в портах.
Как писал OBOZ.UA:
– Агентство аэронавигационного обслуживания Польши недавно выдало навигационное предупреждение для пользователей воздушного пространства NOTAM N0604/2024. Заявлялось о возможной активизации военной авиации.
– Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат отметил, что войска России стали чаще запускать баллистические ракеты. Враг понимает возможности украинской ПВО по уничтожению Shahed и крылатых ракет, поэтому ищет другие методы террора.
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