Россия вывела в Черное море носитель "Калибров": в Силах обороны оценили уровень угрозы

Днем в понедельник, 5 февраля, войска Российской Федерации вывели на боевое дежурство в Черное море ракетоноситель. Речь идет об одной подводной лодке оккупантов.

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Она может быть вооружена четырьмя крылатыми ракетами "Калибр". Об этом в 15:30 понедельника сообщил Telegram-канал Сил обороны юга Украины.

"Уровень ракетной угрозы – высокий! Будьте внимательны к сигналам воздушной тревоги, реагируйте оперативно", – призвали военные украинцев.

Отметим: еще утром 5 февраля все вражеские ракетоносители были заведены в пункты базирования.

Оперативное командование "Юг" по состоянию на 13:00 сообщало в аккаунте в Facebook, что в море продолжался шторм. Поэтому все единицы корабельной группировки противника, включая ракетоносители, на тот момент стояли пришвартованными в портах.

Как писал OBOZ.UA:

– Агентство аэронавигационного обслуживания Польши недавно выдало навигационное предупреждение для пользователей воздушного пространства NOTAM N0604/2024. Заявлялось о возможной активизации военной авиации.

– Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат отметил, что войска России стали чаще запускать баллистические ракеты. Враг понимает возможности украинской ПВО по уничтожению Shahed и крылатых ракет, поэтому ищет другие методы террора.

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