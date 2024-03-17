Россия вывела военные корабли из Черного и Азовского морей: что происходит в Средиземном

Страна-агрессор Россия не выводила боевые корабли в Черное и Азовское море. В то же время в Средиземном она держит несколько носителей ракет "Калибр".

Об этом сообщили в Военно-морских силах ВСУ. Информация о маневрах вражеских судов была актуальной по состоянию на 07:00 воскресенья, 17 марта.

Отмечается, что на это время в акватории Черного и Азовского морей вражеские корабли отсутствовали. А в Средиземном море наблюдалось три корабля, среди которых два носителя крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 12 ракет.

Кроме этого, за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:

– восемь судов до Азовского моря (из них не было тех, которые двигались из пролива Босфор);

– девять судов к Черному морю (два из них продолжили движение в направлении пролива Босфор).

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", – подчеркнули в Военно-морских силах ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты длительное время не выводят корабли в акваторию Черного моря. Носители крылатых ракет "Калибр" находятся в пунктах базирования уже три недели.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!