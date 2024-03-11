Россия совершила 'рекордную' паузу в выводе кораблей в Черное море: в ВМС указали на нюанс

Российская оккупационная армия уже длительное время не выводит корабли в акваторию Черного моря. Носители крылатых ракет "Калибр" находятся в пунктах базирования уже почти три недели.

В то же время стоит учитывать, что рано или поздно враг все же возобновит присутствие в Черном море. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По его словам, оккупанты выдерживают долгую паузу и не выводят корабли в Черное море. Спикер ВМС ВСУ подчеркнул, что такой длительной паузы не было даже после уничтожения ракетного катера "Ивановец".

Однако Плетенчук предупредил, что следует учитывать важный момент, который заключается в том, что рано или поздно оккупанты, очевидно, снова начнут выводит корабли в Черное море.

"Они в один прекрасный день будут вынуждены вернуться к выполнению задач. Задач у них достаточно. И следует учитывать любые движения вражеского корабельного состава, и мы их учитываем", – заявил спикер ВМС Украины.

Накануне в Силах обороны юга Украины сообщали, что террористическая армия РФ по состоянию на 10 марта уже четыре дня не выводила корабли в акваторию Черного моря. Более того, ракетоносители вражеского флота находятся в пунктах базирования уже 20 суток подряд.

Напомним, спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что Украине удалось перехватить инициативу в Черном море и навязывать свои условия ведения боевых действий. Каждое судно под военным флагом является законной целью наших защитников.

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили уничтожение российского военного корабля "Сергей Котов" во временно оккупированном Крыму. Также в ведомстве уточнили, что вражеское судно потопили с помощью морских дронов Magura V5.

В середине февраля российский военный корабль "Цезарь Куников" был атакован Главным управлением разведки Министерства обороны во взаимодействии с другими составляющими Сил безопасности и обороны Украины ударными морскими дронами Magura V5. Большой десантный корабль получил критические пробоины левого борта и потонул.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военнослужащие уничтожили российский ракетный катер "Ивановец". Вражескую цель отправили на дно Черного моря с помощью надводных дронов MAGURA. В ходе атаки было использовано сразу 10 дронов.

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