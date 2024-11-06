Россия за октябрь оккупировала около 490 кв. км украинских территорий: в DeepStatе объяснили, почему не стоит все мерить по площадям

За октябрь 2024 года Россия захватила около 490 кв. км территории Украины, являющейся наибольшим показателем за этот год и со времени начала российского контрнаступления в октябре 2023 года. Однако эксперты подчеркивают, что, хотя площадь потерь имеет значение, она не может быть главным критерием для оценки общей ситуации на фронте.

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Основная ценность армии и ее успех в противостоянии состоит в людях, их готовности и способности вести борьбу. Об этом сообщают аналитики DeepState.

Оценивая достижения или потери во время войны, важно смотреть глубже, чем просто количество захваченных квадратных километров. Определенную территорию можно захватить ценой больших ресурсов и жертв, но это не всегда означает победу. Во время контрнаступления 2023 года Украина уже почувствовала, что иногда сохранение боевых сил важнее содержания отдельных населенных пунктов.

"На днях сетью начало расширяться обсуждение масштабов территориальных потерь Сил Обороны, но не стоит мерить все площадями, ведь воюют люди и именно они являются гарантией постоянства армии и ее потенциала к сопротивлению. Можно угробить пару бригад ради одной деревни, но иметь малый показатель потерь территории. Кровавый урок дал нам контрнаступление-2023. Показателем возможности ВПК, уровень подготовки мобилизованных, степень механизации, наличие возможностей для дальних ударов и главное - рациональное применение человеческого потенциала. Остальное, к сожалению, становится для нас слабым местом", – объяснили эксперты.

Россия также изменила подход, отходя от тактики "мясных" атак, характерной в начале войны. Сегодня ее подразделения проходят более длинные тренировки, а наличие численного личного состава позволяет РФ проводить регулярные ротации.

Для украинской стороны, с ее ограниченными ресурсами, это гораздо сложнее, ведь многие бригады непрерывно находятся в боевых условиях с самого начала полномасштабного вторжения. Поэтому ротация таких подразделений становится проблемой, а новые бригады не всегда могут заменить опытных бойцов на передовой.

"Площади утраченных территорий – это, конечно, важно, но точно не единственный параметр оценки "жизнедеятельности" и результативности войска. Если в октябре 2022-го враг наступал 4 полноценными ротами на Новомихайловку, то сейчас для них это очень дорогое удовольствие", – резюмировали эксперты.

Напомним, с 1 ноября 2024 года в Украине продлен срок базовой общевойсковой подготовки новобранцев во всех учебных центрах Вооруженных сил. Теперь БЗИН мобилизованные будут проходить 1,5 месяца.

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