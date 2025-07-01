Россия за полгода потеряла более 19 дивизий и более 8 тыс. артсистем: озвучены потери врага в Украине

Страна-террорист Россия только за полгода потеряла на войне с Украиной более 19 дивизий и более 8 тыс. артсистем. А потери личного состава оккупантов составили 230 180 солдат.

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Об этом говорится на сайте Министерства обороны Украины. Там отметили, что несмотря на попытки мировых лидеров заставить РФ заключить мирный договор, на фронте сохраняется высокое количество боестолкновений.

По информации Генштаба ВСУ, за 6 месяцев 2025 года противник потерял 1311 танков и 2885 боевых бронированных машин.

"1311 машин – это условно 42 танковых батальона. Больше всего танков в первом полугодии росармия потеряла в феврале – 331 единица. Больше всего вражеских ББМ наши воины сожгли в январе – 610 и марте – 607 единиц", – говорится в сообщении.

С начала 2025 года было уничтожено или повреждено более 21 021 единицы российской автомобильной техники. Для сравнения в течение всего 2024 года оккупанты потеряли около 22 000 единиц автотранспорта и автоцистерн. Наибольшие потери автотехники зафиксированы в апреле этого года – тогда украинские военные ликвидировали 4104 единицы вражеского транспорта.

В первом полугодии наши защитники также уничтожили или вывели из строя 8222 вражеские артиллерийские системы. Только в июне произошло 5304 боевых столкновения, а общее количество боевых контактов за шесть месяцев достигло более 28 273.

По словам главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерала Александра Сырского, в июне 2025 года потери оккупантов в живой силе составили 32 420 человек.

"За месяц поражено 111 танков, 272 боевые бронированные машины, 1227 артсистем, 26 РСЗО, 17 средств ПВО, 3371 единицу автомобильной и 18 единиц специальной техники, а также 4574 БПЛА оперативно-тактического уровня" – написал главком.

Он добавил, что продолжается поражение ряда важных объектов россиян: склады боеприпасов, аэродромы, предприятия военно-промышленного комплекса и т.д., которые размещены далеко от линии боевого соприкосновения.

Напомним, недавно Сырский рассказал о новациях в Украине. По его словам, планируется увеличение срока базовой общей подготовки военных с 49 до 51 дня. Также будет запрещено скопление военнослужащих и техники в учебных центрах.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее главнокомандующий ВСУ заявлял, что продвижение оккупационных войск в приграничье Сумщины остановлено, а линия боевого соприкосновения стабилизирована. Наши защитники повторно сковали около 50 тысяч военных РФ на Курском и Северослобожанском направлениях.

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