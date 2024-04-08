Россия задействовала сеть 'троллей' для срыва поддержки Украины со стороны США: в WP раскрыли подробности

После того, как в августе прошлого года президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден предложил предоставить Украине дополнительное финансирование, работающие на Кремль политические технологи пытались взорвать общественную поддержку этого законопроекта. Таким образом, они хотели разжечь антиукраинские настроения в Конгрессе.

Московские стратеги и тролли написали тысячи сфабрикованных новостных статей, постов и комментариев в социальных сетях, пропагандирующих американский изоляционизм. Эту информацию подтверждают внутренние документы Кремля, полученные Washington Post.

Эти файлы составляют часть серии утечек, раскрывших параллельные усилия Москвы по ослаблению поддержки Украины во Франции и Германии, а также по дестабилизации самой Украины.

Как утверждает издание, Россия расширяет свои пропагандистские операции в рамках второго фронта, который, по словам нынешних и бывших высокопоставленных должностных лиц, имеет для Москвы почти такое же значение, как и военная кампания в Украине, особенно учитывая, что утверждение Конгрессом дальнейшей помощи стало критически важно для способности Киева продолжать защищаться.

"Остановка поставки оружия - главный приоритет для России, поэтому они тестируют разные варианты, чтобы увидеть, что работает. Мы видим широкомасштабную кампанию, которая имеет несколько направлений, некоторые из которых оказываются более эффективными, чем другие", – сказал один из сотрудников Республиканской партии на Капитолийском холме.

В рамках этой кампании россияне пытались представить президента Украины Владимира Зеленского коррумпированным. Они хотели подчеркнуть количество мигрантов, которые пересекают границу США и Мексики, а также призвали финансировать охрану границ вместо любой помощи Украине и называли "белых американцев" проигравшими.

Стратегия поддерживает точки зрения крайнего правого крыла Республиканской партии и призывает к тому, чтобы некоторые сообщения были высказаны американскими "лидерами общественного мнения и политиками", отмечено в одном из документов, хотя имена лиц, которые могли бы это выразить, не приводятся.

Многие документы содержат метаданные, показывающие, что они были написаны членами команды работающей на Илью Гамбашидзе, руководителя московской PR-фирмы "Агентство социального дизайна". В прошлом месяце Соединенные Штаты ввели санкции против Гамбашидзе за его участие в "постоянной иностранной кампании злонамеренного влияния" по поручению Кремля, включая создание веб-сайтов, выдаваемых законными средствами массовой информации в Европе, как часть кампании, которую западные чиновники назвали "Двойник" .

Этой весной, когда администрация Байдена снова готовилась попытаться получить дополнительное финансирование для Украины через Конгресс, сайты, связанные с кремлевской кампанией, приняли новые меры по распространению контента, содержащего дезинформацию, по иммиграции и границе с Мексикой. В одном случае сайт, Meta идентифицировавший как часть сети Doppelganger, опубликовал статью о так называемой волне нелегальной иммиграции, которая, по их утверждениям, "подрывает основы национальной безопасности".

Напомним, глава комитета Палаты представителей по разведке Майк Тернер заявил, что российская пропаганда проникла в Соединенные Штаты Америки и "инфицировала" Конгресс. Именно с этим, по мнению республиканца, связана длительная задержка с одобрением законопроекта, включающего помощь для Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что законодатели работают над пакетом помощи Украине и планируют включить туда важные "инновации" по сравнению с законопроектом, представленным президентом США Джо Байденом. Речь может идти о предоставлении помощи в кредит якобы с целью уменьшения беспокойства республиканцев.

В Белом доме призвали Джонсона вынести на голосование именно тот одобренный в Сенате законопроект.

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