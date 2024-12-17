Россия задействовала северокорейских солдат как своих зеков: чем Пхеньян уже помог оккупантам и чем готов помочь в будущем

В открытых источниках регулярно стали появляться видео, на которых запечатлены группы солдат азиатской внешности, принимающие участие в боях в Курской области. Очевидно, что это северокорейские военные, что вновь делает актуальным для рассмотрения вопрос сотрудничества КНДР и России. Давайте разберемся, чем Пхеньян уже помог стране-агрессору, чем помогает сейчас и чем может помочь в будущем.

Видео дня

Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Солдаты из КНДР

Информация о том, что Путин запросил у Ким Чен Ына войска, появилась в июне 2024 года. Но тогда речь шла о якобы запросе нескольких инженерных бригад, что выглядело вполне уместным с учетом катастрофических потерь спецтехники у российских оккупационных войск.

В первой половине октября появились данные, что отправка личного состава в Россию была осуществлена, но это не инженерные бригады, а полноценные, боевые подразделения. Актуальным оставался лишь вопрос – где и когда появятся северокорейские военные и как россияне будут их использовать.

В ноябре стало известно, что военные КНДР стали пополнять состав 810-й отдельной бригады морской пехоты, зоной оперирования которой была Курская область, где она понесла тяжелые потери. Чтобы не выводить 810-ку из зоны боевых действий на восстановление, ее стали на месте усиливать северокорейскими "рембо". Причем процесс (с момента появления информации относительно компенсации потерь северокорейцами и до прямого их задействования) занял более месяца.

Исходя из имеющейся информации, это было связано с тем, что командование РОВ на местах не совсем понимало, как применять всю эту северокорейскую массу и каков их статус, насколько они важнее среднестатистического россиянина. Языковой барьер, устаревшая школа подготовки, ограниченные возможности неукомплектованных техникой подразделений – все это создавало временную стагнацию в задействовании северокорейцев.

За это время, благодаря нескольким ударам по позициям РОВ, военные КНДР понесли не критические, но первые потери – даже не вступая в бой.

Первые боестолкновения начались в районе Плехово Курской области и они стали показательными. Очевидно, что российское командование стало применять "союзников" по той же схеме, что и зэков, и обычных российских солдат – в рамках мясного штурма.

Также подтверждается тот факт, что северокорейские подразделения не получали в комплектацию технику. Их штурмовые действия проходили в пешем порядке - исключительно пехотной компонентой. Самое тяжелое вооружение, которое они имели при себе – это 60-мм минометы, северокорейские аналоги китайского ротного миномета Type-63.

Примерно такой тактики применения солдат из КНДР от командования РОВ и ожидали. Это в свою очередь говорит о том, что при нынешней интенсивности и методике применения "союзников" уже в январе они будут требовать пополнения и восстановления боеспособности. Поэтому совершенно не исключено, что это не последняя волна "помощи" из КНДР и уже в январе-феврале 2025 следует ожидать подготовки второй партии.

Боеприпасы

Как я отметил выше, северокорейские подразделения вооружены 60-мм минометами, аналогами китайского ротного миномёта Type-63. Этот калибр очень редкий для военно-промышленного комплекса России и совершенно не исключено, что 60-мм мины были отправлены из КНДР в РФ вместе с военными.

Помимо этого специфического для России калибра Пхеньян поставлял и типы боеприпасов.

В частности, из верифицированных (подтвержденных):

- 152-мм для ствольной артиллерии;

- 122-мм для ствольной артиллерии;

- 122-мм для реактивной артиллерии;

- 130-мм для редких советских пушек корпусной артиллерии М-46. Эти пушки обладают большей дальностью выстрела по сравнению с большинством артиллерии РОВ и применяются как контрбатарейное средство. В свою очередь КНДР является одними из наибольших операторов М-46 и имеет как производство 130-мм, так и достаточное их количество в запасах, что может намекать на возможность поставок этих артсистем в Россию в будущем;

- 122-мм мины для минометов;

- 82-мм мины для минометов;

Также на регулярной основе Россия получает от КНДР партии баллистических ракет KN-23, являющихся точной копией российских 9М723 ОТРК "Искандер". Аналогично всплывала информация и относительно ракет KN-24.

На сегодняшний день Северная Корея является крупнейшим поставщиком боеприпасов в Россию. Общее количество превышает 8 миллионов выстрелов, в то время как производство в РФ составляет в среднем 2,5 миллиона выстрелов в год. То есть, практически весь артиллерийский потенциал РОВ держится именно на поставках боекомплекта из КНДР. И если бы не это, то российская артиллерия еще в 2023 году стала бы "мертвым" родом войск.

Техника

В июле и ноябре 2024 года были опубликованы кадры, на которых, как утверждается, фиксировалось уничтожение северокорейского мобильного противотанкового ракетного комплекса Bulsae-5 "불새-5". Информации о поставках этих комплексов России ранее ни разу не озвучивалось, но факт остается фактом: бронемашины, очень похожие на специфические шасси Bulsae-5, и вправду были поражены в зоне боевых действий в Украине.

В этом ничего удивительного, ведь так или иначе, но Россия должна была обратиться к КНДР с запросами не только боеприпасов, людей, но и техники. И если Ким Чен Ын не отказал Путину ни с первым и ни со вторым, то почему он должен ему отказывать с запросом на технику? Вопрос лишь цены.

И эти поставки не заставили себя долго ждать. В ноябре на территории РФ были верифицированы первые эшелоны с перевозимыми северокорейскими 170-мм САУ M1989 Koksan, а позже стало известно о передаче российской стороне 240-мм РСЗО модификаций М1985/М1991.

В связи с этим следует ожидать и пополнение российского БК настолько специфическими 170-мм снарядами для ствольной артиллерии и не менее специфическими 240-мм реактивными снарядами.

Несмотря на всю специфичность этих систем, запросы на них были обусловлены катастрофическими потерями российской артиллерии за почти три года полномасштабной войны – особенно в категории артсистем большой мощности.

Однако с учетом уже отправки настолько необычных по своей спецификации видов артиллерии можно говорить о том, что в перспективе, по мере роста дефицита техники у РОВ, запросы на более соответствующих советским стандартам образцы, которых у КНДР довольно много, также следует ожидать.

Выводы

Двусторонние отношения между КНДР и Россией будут углубляться, причем чем хуже у РОВ будет ситуация в зоне боевых действий, тем теснее и глубже будет это сотрудничество. Или, правильнее сказать, – зависимость России от КНДР.

Провалы на фронте будут вынуждать Москву запрашивать у Пхеньяна людской ресурс чтобы затыкать дыры, снарядный голод - закупать больше боеприпасов, а дефицит техники - запрашивать у КНДР основные боевые танки и боевые бронированные машины.

Конечно по всем трем позициям ресурс КНДР не бесконечный, но его потенциал может помочь России растянуть собственные конвульсии на некоторый срок. Но в любом случае спад этого сотрудничеству будет, вопрос только времени. Вот только цена этого времени слишком высока.