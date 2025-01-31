Россия запустила по Украине более ста дронов: уничтожено 59 целей, в трех регионах – повреждения

Силы противовоздушной обороны в ночь на пятницу, 31 января, сбили 59 ударных дронов, которыми страна-агрессор Россия атаковала Украину. Еще больше трех десятков вражеских беспилотников-имитаторов потеряны без последствий.

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Атака продолжалась с 21:00 предыдущих суток, зафиксированы повреждения в трех регионах. Детали рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ.

Агрессор применил 102 ударных БПЛА Shahed и имитационные БПЛА разных типов (пуски из районов городов Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск в РФ, а также мыса Чауда во временно оккупированном Крыму).

Очередное воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины. По состоянию на 09:00 защитники неба сбили 59 вражеских дронов в 12 областях: Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Николаевской и Одесской.

Также 37 беспилотников-имитаторов были локационно потеряны (без негативных последствий). В результате вражеской атаки пострадали Сумщина, Одесщина и Черкасщина.

По данным ОВА, ночью в небе над Сумщиной защитники неба сбили пять вражеских дронов. В Краснопольской громаде в результате атаки ранения получили двое мирных жителей, поврежден частный жилой дом.

В Черкасском небе уничтожено шесть БПЛА: в Черкассах обломками "Шахеда" и последующим возгоранием поврежден балкон в одной из квартир многоэтажки.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 30 января Силы обороны сбили 37 из 81 дрона РФ в десяти регионах, еще 39 целей были локационно потеряны. В четырех областях зафиксированы повреждения и разрушения, в частности, "Шахед" попал в многоэтажку в Сумах, отняв жизнь людей.

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